Агропром
Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Египет вспомнил о русских грибах

Над экспортерами зерна нависла новая угроза

Египет может ввести заградительные требования к пшенице

Египет может снова установить для импортного зерна нулевую норму содержания спорыньи, сообщил аналитический центр «Совэкон». Египетский суд решил удовлетворить иск сотрудников местной карантинной инспекции, настаивающих на полном отсутствии спорыньи в поставках пшеницы. (Сотрудники карантинной инспекции подали иск как физические лица, сообщало Reuters.) Решение суда будет обнародовано после 13 июня.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике