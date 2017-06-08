Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Египет вспомнил о русских грибах
Над экспортерами зерна нависла новая угроза
Египет может ввести заградительные требования к пшенице
- Екатерина Бурлакова
- / Ведомости
Над экспортерами зерна нависла новая угроза
Е. Егоров / Ведомости
Египет может снова установить для импортного зерна нулевую норму содержания спорыньи, сообщил аналитический центр «Совэкон». Египетский суд решил удовлетворить иск сотрудников местной карантинной инспекции, настаивающих на полном отсутствии спорыньи в поставках пшеницы. (Сотрудники карантинной инспекции подали иск как физические лица, сообщало Reuters.) Решение суда будет обнародовано после 13 июня.
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