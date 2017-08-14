Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Внезапный рывок экономики

Российская экономика продолжает удивлять

Высокие темпы роста ВВП экономисты связывают с разовыми факторами – госзакупками и холодами

Во II квартале рост российской экономики разогнался до 2,5% в годовом выражении, сообщил Росстат предварительную оценку. Это максимум с IV квартала 2013 г., после которого экономика резко сбавила обороты, а затем погрузилась в самую продолжительную за 20 лет рецессию (см. график на стр. 5).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике