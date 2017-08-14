Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Внезапный рывок экономики
Российская экономика продолжает удивлять
Высокие темпы роста ВВП экономисты связывают с разовыми факторами – госзакупками и холодами
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Одним из основных драйверов экономики уже в I квартале стал внутренний спрос, тренд сохранился и во II квартале, отмечает экономист UBS Анна Задорнова
Е. Мязина / Ведомости
Во II квартале рост российской экономики разогнался до 2,5% в годовом выражении, сообщил Росстат предварительную оценку. Это максимум с IV квартала 2013 г., после которого экономика резко сбавила обороты, а затем погрузилась в самую продолжительную за 20 лет рецессию (см. график на стр. 5).
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