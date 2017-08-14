Пойдет ли Россия путем Венесуэлы
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Политический и экономический кризис в Венесуэле сегодня обращает на себя внимание всего мира, однако в России за событиями в этой стране стоит следить с несколько большей тревогой. Дело в том, что экспорт Венесуэлы почти полностью состоит из продажи ресурсов, диверсификация и сложность этой экономики за последние 18 лет определенно не стали выше, что делает ее до некоторой меры похожей на экономику России. Экспортные доходы Венесуэлы невелики и, ввиду возможного снижения цен на нефть, уязвимы, что также ограничивает и делает уязвимым и импорт в эту страну. Почему последнее важно и какое это имеет отношение к российской экономике?
Технологически самодостаточные государства, способные обеспечить себя значительной долей качественных товаров и услуг, можно пересчитать по пальцам одной руки: это Германия, США и Япония. Но даже они вынуждены импортировать множество товаров, чтобы обеспечить своих граждан благами современной мировой экономики. В странах же, отстающих от мировых лидеров по запасу ноу-хау в производстве товаров и услуг, потребность в импорте еще выше. В результате скоростные поезда, автомобили, аппараты МРТ и УЗИ, электронику, лекарства от различных видов онкологии и тысячи и тысячи других наименований товаров импортируют как развитые, так и растущие экономики.
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