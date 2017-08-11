Росстат: рост ВВП во II квартале ускорился до 2,5%

По предварительной оценке Росстата, во II квартале 2017 г. ВВП России вырос в годовом измерении на 2,5%. Это сообщает ИА «Финмаркет». В I квартале рост экономики был оценен в 0,5%, в IV квартале 2016 г. - в 0,3%. До того рост ВВП фиксировался только в IV квартале 2014 г.

Данные Росстата оказались немного хуже прогнозов Минэкономразвития, но лучше ожиданий Банка России. ЦБ прогнозировал годовой рост ВВП в апреле - июне на уровне 1,3-1,5%, Минэкономразвития - в 2,7%.