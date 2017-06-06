Рост вычеркиваем

Нынешняя весна оказалась, пожалуй, самой богатой за последние годы на экономические прогнозы Д. Абрамов / Ведомости

Нынешняя весна оказалась, пожалуй, самой богатой за последние годы на экономические прогнозы. Минэкономразвития разработало сразу два прогноза социально-экономического развития: на период с 2017 по 2020 г. и на долгосрочный период до 2035 г. Правда, детали последнего официально не опубликованы. Однако вряд ли оба прогноза будут противоречить друг другу, поэтому в качестве ориентиров в документе останется повышение экономического роста с -0,2% в 2016 г. до 1,5–3,1% в 2018–2020 гг., инфляция на уровне не более 4% в год и ослабление курса национальной валюты с текущих 56 руб./$ до 72–73 руб./$ к 2020 г. в зависимости от сценария. Ослабление рубля прогнозирует как экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин (заявил, что к концу года ослабление рубля более вероятно, чем укрепление), так и министр экономического развития Максим Орешкин (его оценка – 62–63 руб./$ к концу этого года). Не останавливаясь на словах, Минэкономразвития внесло поправки в бюджет, позволяющие скупить до конца года 616 млрд руб. в счет пополнения резервного фонда, что в итоге может поспособствовать ослаблению рубля.

Что вызывает вопросы при прочтении очередного прогноза социально-экономического развития, так это то, что в нем не упоминается какой-либо план обеспечения экономического роста. За счет каких финансовых ресурсов в экономике будет достигнут рост более 1,5% при высоких номинальных и реальных процентных ставках, при ухудшающихся условиях внешней торговли и при наблюдающемся падении реальных доходов потребителей? В настоящий момент российские предприятия не спешат наращивать кредитный портфель. Годовые темпы роста займов предприятий у российских банков с марта 2016 г. стабилизировались на уровне 1,8–3,6% (апрель 2017 г. к апрелю 2016 г. – +3,01%) после стремительного падения с уровня 15% в течение 2015 г. Текущие темпы оказываются далеки от 15%-ного роста в 2013–2014 гг., когда рост ВВП составлял 0,7–1,3% – уровень, выше которого Минэкономразвития рассчитывает прыгнуть в ближайшем будущем. По внешним займам дела российских предприятий обстоят не лучше: в I квартале 2017 г. наблюдалось падение внешних заимствований на 1,24% по отношению к аналогичному периоду 2016 г. Однако по отношению к IV кварталу 2016 г. динамика положительная – в I квартале 2017 г. впервые за долгое время (со II квартала 2014 г.) наблюдался прирост внешних заимствований.

Сотрудники Лаборатории структурных исследований РАНХиГС решили проверить, существует ли и насколько вероятен вариант экономической политики, при котором экономический рост окажется обеспечен финансированием, а прогнозы правительства – осуществимыми. Расчеты на квартальной модели финансовых балансов секторов экономики показали, что для обеспечения намеченного роста внутренние займы предприятий должны расти темпами, достигающими 6% в год к 2019 г., тогда как внешние – 5%. Возобновление внешнего кредитования создаст в ближайшие годы давление на валютный курс в сторону укрепления. В этом случае у Центрального банка будет выбор: продолжить текущую политику таргетирования инфляции и невмешательства на валютном рынке, позволив рублю укрепиться (что никак не устраивает Министерство финансов), либо начать закупать валюту. В последнем случае под угрозой окажется целевой ориентир по инфляции. Расчеты показывают, что для обеспечения ориентира по инфляции при условии реализации валютного курса, выгодного Минэкономразвития и Министерству финансов, Центральный банк столкнется со структурным профицитом ликвидности: в самом благоприятном для ЦБ РФ сценарии необходимо будет абсорбировать до 1,5 трлн руб. Есть и другая опасность для реализации прогноза. Опять же согласно расчетам, для обеспечения роста кредитования Центральному банку придется опустить ключевую ставку до немыслимых 4% годовых к концу 2019 г.

Если подобное случится, то ставки по депозитам населения упадут до 3–4% годовых. При данном уровне процентной ставки вряд ли стоит ожидать, что депозиты населения останутся ключевым источником фондирования банковской системы.

Можно заключить, что реализация всех трех основных параметров прогноза – экономического роста, уровня инфляции и валютного курса – маловероятна. Как и в известной шутке: «Мы делаем работу быстро, качественно, дешево. Вычеркните одно условие», в существующих прогнозах следует ослабить одно из трех условий – относительно высокие темпы экономического роста, низкую инфляцию и слабый рубль с приемлемым дефицитом бюджета. За низкую инфляцию ратует Центральный банк, за слабый рубль и бюджет – Минэкономразвития и Министерство финансов, а вот лишним может оказаться как раз экономический рост. Придется вычеркивать.

Автор – старший научный сотрудник Лаборатории структурных исследований РАНХиГС