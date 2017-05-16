Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Инфляция достигла цели

Инфляция достигла цели

Инфляция замедлилась до таргета ЦБ в 4%. Чтобы она закрепилась на этом уровне, должны снизиться и инфляционные ожидания

Ольга Кувшинова

/ Ведомости