Контроль за движением капитала помог Греции больше, чем ожидалось

Ограничения на снятие денег и переводы не ударили ни по потребителям, ни по компаниям Petros Giannakouris / AP

Банковская система Греции была на грани коллапса летом 2015 г. Опасаясь возможного выхода страны из еврозоны, греки вывели из банков миллиарды евро, и правительству пришлось установить контроль за движением капитала. Два года спустя страну можно считать образцом того, как такие меры должны работать. Они помогли спасти греческие банки и, вопреки опасениям, не ударили по экономике. Более того, они даже помогли Греции успешно бороться с давней проблемой – уклонением от уплаты налогов.

Помощь близка Министры финансов еврозоны близки к тому, чтобы в четверг договориться о предоставлении Греции очередного транша помощи. Он необходим, чтобы в июле страна смогла выплатить 7 млрд евро по долгам. Вероятнее всего, МВФ согласится формально присоединиться к программе помощи, как требует Германия, но даст деньги, лишь когда еврозона прояснит планы по снижению долговой нагрузки Афин, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, сгладить разногласия сторон помогла идея Франции привязать долговые платежи Греции к темпам роста ее экономики. Министры неоднократно отмечали, что решение о списании долгов будет принято лишь после окончания программы помощи в 2018 г.

Кредиторы Греции в четверг ведут переговоры о предоставлении ей очередного транша финансовой помощи (см. врез), размер которой составляет 86 млрд евро. Но речь об отмене контроля за движением капитала пока не идет, что подчеркивает сохраняющуюся уязвимость греческой экономики. «Если забыть о хаосе в первые несколько месяцев, нынешний механизм работает гладко, – говорит Никос Манесиотис, занимающийся импортом продовольствия. – Но Греция остается паршивой овцой в Европе».

Опыт Греции может усилить споры о том, могут ли ограничения быть хорошим способом борьбы с дестабилизацией, которую провоцирует сильный отток капитала. Все больше экономистов склоняются к этому мнению. Так, Китай в прошлом году ограничил инвестиции своих компаний за границу в попытках стабилизировать экономику и курс юаня. В еврозоне помимо Греции к контролю за движением капитала прибегал Кипр. Эти меры тоже помогли ему спасти банковскую систему, но за два года после их введения ВВП сократился на 10%.