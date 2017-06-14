Как купить компанию за 1 рубль/евро/фунт/доллар

Neil Hall / REUTERS

Подобные сделки бывают и в других секторах. В 2015 г. британский миллиардер Филип Грин продал убыточную сеть универмагов BHS (в прошлом – British House) за 1 фунт группе инвесторов Retail Acquisitions. Грин купил BHS, насчитывающую сейчас 171 магазин и работающую почти 90 лет, в начале века за 200 млн фунтов. Магазин British House был одним из первых западных универмагов, открывшихся в 1990-е гг. в Москве, – на Новом Арбате

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