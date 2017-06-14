Как купить компанию за 1 рубль/евро/фунт/доллар
Один российский бизнесмен поучаствовал аж в трех подобных сделках
7 июня банк Santander договорился купить шестой по активам в Испании Banco Popular, уплатив за его акционерный капитал 1 евро. Накануне стоимость обыкновенных акций Banco Popular составила 1,33 млрд евро. Из-за кризиса на рынке недвижимости проблемные кредиты банка достигли 37 млрд евро
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1 евро электронным переводом получил финансовый регулятор Испании, проводивший аукцион по продаже Banco Popular и имеющий приоритетное право на возмещение своих расходов. Санация влетит Santander в копеечку: летом он проведет допэмиссию на 7 млрд евро, необходимые для расчистки баланса Banco Popular
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Хрестоматийный пример – покупка в 1995 г. нидерландским ING за 1 фунт стерлингов одного из старейших британских банков Barings (был основан в 1762 г.). Barings разорился из-за несанкционированных сделок трейдера Ника Лисона (на фото), руководившего операциями с фьючерсами в сингапурском подразделении банка. Убыток от открытых им позиций составил $1,3 млрд
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Чаще всего за 1 денежную единицу продаются именно банки, причем кризис в банковском секторе еврозоны привел к росту числа таких сделок в последние годы. В 2012 г. испанский BBVA купил за 1 евро местный банк Unnim после его национализации правительством
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В том же году французский Credit Agricole продал за 1 евро греческий Emporiki местному Alpha Bank. Credit Agricole купил Emporiki шестью годами ранее за 2,2 млрд евро, а в кризис влил в его капитал 2,3 млрд евро и пообещал предоставить еще 550 млн евро перед продажей
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В январе 2017 г. за 1 евро можно было купить сразу три кредитных учреждения: итальянский UBI Banca согласился приобрести проблемные региональные банки Marche, Etruria и Carichieti
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Подобные сделки бывают и в других секторах. В 2015 г. британский миллиардер Филип Грин продал убыточную сеть универмагов BHS (в прошлом – British House) за 1 фунт группе инвесторов Retail Acquisitions. Грин купил BHS, насчитывающую сейчас 171 магазин и работающую почти 90 лет, в начале века за 200 млн фунтов. Магазин British House был одним из первых западных универмагов, открывшихся в 1990-е гг. в Москве, – на Новом Арбате
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Бизнесмен Александр Лебедев в 2009 г. приобрел у британского медиахолдинга Daily Mail and General Trust 74,1% газеты Evening Standard за 1 фунт. Лебедев перезапустил газету, которая стала называться London Evening Standard и распространяться бесплатно
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На следующий год Лебедев потратил еще 1 фунт – теперь уже на газету The Independent и ее воскресное приложение; их долги оценивались в 30 млн фунтов. Прежний владелец, Independent News & Media, пообещал перечислить Лебедеву более 9 млн фунтов за использование бренда
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Лебедев поучаствовал еще в одной сделке с символической ценой – но на этот раз он продал в 2013 г. авиакомпанию Red Wings за 1 рубль. Покупателями стали брат совладельца группы «Гута» Сергей Кузнецoв и инвестгруппа GHP. Red Wings испытывала дефицит финансовых ресурсов, что не позволяло ей обеспечить безопасность полетов, решила тогда Росавиация
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В 2014 г. группа «Онэксим» Михаила Прохорова перестала заниматься разработкой «ё-мобиля» и передала техническую документацию Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту за 1 евро. «Ё-мобиль» в свое время был интересным имиджевым проектом, но так и не смог стать бизнес-проектом
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В августе 2016 г. МТС за $1 продала 50,01% акций в узбекской Universal Mobile Systems (UMS) правительству Узбекистана. Об этом стало известно в марте 2017 г. Сделка могла быть связана с урегулированием антикоррупционного расследования в отношении МТС, якобы дававшей взятки структурам, связанным с дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова. МТС настаивала, что такой связи нет.
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За бесценок может быть продан и футбольный клуб. В 1982 г. Кен Бейтс (на фото в центре) за 1 фунт купил Chelsea, который в 2003 г. продал Роману Абрамовичу за 140 млн фунтов
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Иногда сделки с проблемными компаниями совершаются пусть не за 1 денежную единицу, но все равно по символической цене. В 2000 г. BMW продала британскую MG Rover за 10 фунтов четырем бизнесменам из Бирмингема. BMW потратила на Rover 9 млрд немецких марок ($4,1 млрд по тогдашнему курсу) и шесть лет неустанных трудов
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В кризис 2008 г. ВЭБ приобрел за 5000 руб. банк «Глобэкс», испытывавший проблемы с ликвидностью
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В 2013 г. «Мечел» продал четыре завода за 230 румынских леев ($70 по тогдашнему курсу). На покупку активов в Румынии компания потратила не менее $250 млн, но продажа заводов позволила избежать прогнозируемых на 2013 г. $80 млн убытков
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