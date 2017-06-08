Банки
Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Банк за один евро

Santander за 1 евро покупает шестой по активам в Испании Banco Popular

Он стал жертвой кризиса на местном рынке недвижимости

Соглашение о продаже Banco Popular было подписано после того, как ЕЦБ счел, что банк «уже движется к коллапсу или вероятность коллапса высока». Santander согласился купить мадридский Banco Popular за символическую сумму – 1 евро и сообщил, что до конца лета проведет допэмиссию на 7 млрд евро, которые нужны на расчистку баланса Banco Popular.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике