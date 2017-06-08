Santander за 1 евро покупает шестой по активам в Испании Banco Popular

Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Банк за один евро

Santander согласился купить мадридский Banco Popular за символическую сумму – 1 евро Mark Lennihan AP / AP

Соглашение о продаже Banco Popular было подписано после того, как ЕЦБ счел, что банк «уже движется к коллапсу или вероятность коллапса высока». Santander согласился купить мадридский Banco Popular за символическую сумму – 1 евро и сообщил, что до конца лета проведет допэмиссию на 7 млрд евро, которые нужны на расчистку баланса Banco Popular.