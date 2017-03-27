МТС подтвердила продажу узбекского бизнеса за символический доллар

ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) в августе 2016 года продало 50,01% в узбекской Universal Mobile Systems (USM) правительству Узбекистана за $1, говорится в материалах компании. Продажа произошла «по ряду причин», уточняет компания. В отчетности за III квартал 2016 г. компания отразила списание от ухода с этого рынка на 2,7 млрд руб.

Источники «Интерфакса» в Госкомсвязи Узбекистана сообщали, что выход МТС из UMS может быть условием урегулирования антикоррупционного расследования в отношении российской компании, якобы дававшей взятки узбекским структурам, связанным с дочерью президента страны Ислама Каримова. Сама МТС подчеркивала, что решение выйти из узбекского бизнеса не связано с расследованием коррупционных сделок, которое с 2014 г. проводится Минюстом США.

Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заподозрили трех работающих в Узбекистане операторов: МТС, Vimpelcom Ltd. и TeliaCompany в незаконных выплатах структурам, близким к дочери президента. Так, МТС впервые появилась в Узбекистане в 2004 г., предварительно заплатив $100 млн гибралтарской Swisdorn, связанной с «близким родственником президента Узбекистана», гласят документы отделения федерального суда в Южном округе Нью-Йорка.