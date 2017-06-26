Италия потратит 17 млрд евро на ликвидацию двух региональных банков Luca Bruno / AP

В минувшее воскресенье итальянское правительство на экстренном заседании решало судьбу Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza, расположенных в Венето – богатом регионе на северо-востоке страны. Проблемы у этих региональных банков длятся уже несколько лет, но в пятницу ЕЦБ сообщил, что они движутся к банкротству, поскольку «неоднократно нарушали требования к достаточности капитала». Еще в 2014 г. стресс-тесты выявили дыру в капитале Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza. Правительство выделило им 3,5 млрд евро, но проблему это не решило.

Правительство выделит на ликвидацию этих банков 17 млрд евро. Их хорошие активы будут переданы банку Intesa Sanpaolo, второму по активам и наиболее капитализированному банку страны. Intesa заплатит за них символический 1 евро, а также получит от правительства 5,2 млрд евро. Почти 12 млрд евро – это правительственные гарантии по плохим активам рухнувших банков.

Ситуация «достигла точки, требующей вмешательства, чтобы избежать риска неконтролируемого банкротства», заявил итальянский премьер Паоло Джентилони. Гендиректор Intesa Карло Мессина рассказал FT, что это предложение было «единственным значимым» из того, что получило правительство.

ЕС разрешил Италии ликвидировать Vicenza и Veneto в соответствии с национальными законами, что означает, что часть их убытков не будет переложена на держателей субординированных облигаций (bail-in).

Требование о bail-in было введено ЕС после того, как его помощь понадобилась банкам Кипра и Испании. Поэтому решение итальянского правительства разозлило немецких политиков и чиновников. «Этим решением Еврокомиссия отправляет банковский союз на смертный одр, – цитирует FT Маркуса Фербера, члена европарламента и союзника канцлера Ангелы Меркель, – обещание не спасать банки на средства налогоплательщиков нарушено навсегда». Хотя «ликвидировать банки лучше, чем поддерживать их искусственно за счет вливания капитала, Берлин по-прежнему считает, что нужно избегать использования государственной помощи, насколько это возможно», отмечает представитель немецкого минфина.

Две недели назад Испания объявила, что проблемный Banco Popular будет продан за 1 евро крупнейшему в стране банку – Santander. По данным Bloomberg, держатели субординированных облигаций Banco Popular понесли потери – более 3 млрд евро.

Решение о спасении банков стало неожиданностью для рынка. Старшие облигации Vicenza с погашением в 2020 г., торговавшиеся по 85% номинала подорожали до 102%, а бонды Veneto с погашением в 2019 г. – с 88% до 103% от номинала. Акции Intesa к 17.30 мск подорожали на 5%.

Intesa закроет около 600 отделений Vicenza и Veneto и уволит 3900 их сотрудников, сообщает Bloomberg. Но остальные рабочие места в этих банках сохранятся, а финансовые интересы 2 млн семей и 200 000 компаний не пострадают. «Это счастливый день для итальянской банковской системы, в которой стало меньше системного риска, а больше всего – для Intesa, которому бесплатно достались хорошие активы», – отмечает аналитик Credits Suisse Карло Томмаселли.

Дыра в капитале Vicenza и Veneto составляет 6,4 млрд евро, пишет WSJ. Но это региональные банки среднего размера. Скоро Италии придется решать, как спасать более крупного игрока – старейший в мире Banca Monte dei Paschi di Siena, занимающий по активам четвертое место в стране. Размер плохих кредитов у итальянских банков составляет 200 млрд евро.