Экономика еврозоны ускорилась до шестилетнего максимума

В ответ на это Европейский центробанк может уменьшить стимулирование экономики

Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Еврозона разгоняется

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Возвращение еврозоны к росту больше 2% может заставить руководителей ЕЦБ начать быстрее сворачивать программу денежного стимулирования, считают аналитики Manu Fernandez / AP

Во II квартале 2017 г. экономика стран еврозоны выросла рекордными темпами за шесть лет – на 0,6%, или 2,1% в годовом выражении. Ожидания большинства экономистов, которые считали, что рост в еврозоне замедлится из-за политической неопределенности и роста цен на нефть, не оправдались.