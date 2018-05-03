Золотые правила инвестирования оборачиваются катастрофой в неумелых руках

Любой, кто решил самостоятельно обучиться обращению с личными финансами, быстро найдет широко распространенные идеи, как лучше всего подойти к этому сложному делу. Многие из этих правил разумного инвестирования содержат здравое зерно и являются мощными инструментами, которые успешно применялись многие годы.

Долгосрочное инвестирование почти всегда приносит лучшие результаты, чем краткосрочные спекуляции. Из этого следует, что время нахождения на рынке важнее тщетных попыток угадать момент, когда на нем изменится ситуация. Тогда эффект капитализации сделает большую часть трудной работы за людей, прилежно накапливающих сбережения. И выгода будет тем больше, чем меньше они будут тратить на комиссии и другие издержки, связанные с транзакциями.

При разумном применении все эти идеи должны помогать инвесторам достигать в течение жизни блестящих результатов. Но когда люди начинают неправильно их использовать, возникают проблемы. Даже надежные принципы инвестирования в неумелых руках могут привести к разорению.

Одно из самых частых заблуждений касается долгосрочного инвестирования и того, почему это хорошо. Стратегия Уоррена Баффетта - возможно, величайшего инвестора нашего времени - часто описывается как «покупай и держи», поскольку на протяжении всей своей карьеры он ориентировался на долгосрочную перспективу. Часто наличие актива в портфеле в течение длительного времени действительно оказывается выигрышной стратегией, но те, кто приводит в пример Баффетта, зачастую забывают: инвестировать нужно в хорошие активы.

Нет ничего хорошего в том, чтобы долго держать актив, который с каждым годом только теряет стоимость. Инвестирование на авось в течение десятилетий вряд ли принесет лучший результат, чем инвестирование в течение недели. Сам Баффетт никогда не верил, что сама по себе долгосрочная перспектива может волшебным образом превратить плохие инвестиции в хорошие, и напоминал своим последователям: «Время – друг для выдающейся компании, но враг для посредственной».

Распространенная ошибка – когда люди инвестируют, основываясь, как они думают, на факторах, которые будут действовать в долгосрочной перспективе, а затем, к своему ужасу, осознают, что их предположения были неверны. Например, инвестировавшие до финансового кризиса в компании, которые занимались солнечной энергетикой, были уверены, что будущий спрос на возобновляемую энергию гарантирует им блестящий результат. В реальности же это зачастую были неэффективные компании, не имевшие конкурентных преимуществ, и их акционеры остались у разбитого корыта. Время в таких случаях не лечит.

Еще одна действенная, но опасная инвестиционная идея заключается в том, чтобы «вкладывать только в то, что знаешь». Эту чрезвычайно разумную концепцию популяризовал Питер Линч, один из самых успешных управляющих взаимными фондами в США, и она остается хорошим советом. Но лишь если пользоваться ею с умом.

Конечно, важно инвестировать только в то, в чем разбираешься. Иначе инвестирование деградировало бы до простых спекуляций и перестало бы быть таковым. Но никогда не стоит путать «знание» чего-то с пониманием того, стоит ли в это вкладывать деньги. Если вам нравится определенный бренд одежды или вкус какого-то крафтового пива, другим они тоже могут нравиться, но само по себе это мало что значит. Линч позднее сказал по поводу сильного упрощения своей идеи: «Я никогда не советовал звонить брокерам Fidelity и покупать акции Starbucks, если вам просто нравится ее кофе. Если вы не понимаете отчетность компании, вероятно, не следует владеть ее акциями».

Более молодое инвестиционное заблуждение можно описать как «компьютеры делают это лучше». Сегодня людям часто предлагают передовые инвестиционные технологии, например так называемых роботов-консультантов, «квантовые» стратегии или – все чаще – «искусственный интеллект».

Компьютеры могут выполнять удивительные вещи. Они усовершенствовали и будут продолжать совершенствовать процесс инвестирования. Но это никогда не изменит неоспоримого факта: глупая идея, которую легче осуществить с помощью компьютера, остается глупой идеей. То, что красивая реклама и пиарщики расхваливают эффективность «квантов» или «искусственного интеллекта» в инвестировании, не означает, что это решит проблемы, с которыми сталкивались и будут сталкиваться инвесторы. Финансовые рынки отражают человеческую природу. Можно поспорить, что и через 100 лет она останется точно такой же.

В основе всех этих идей содержатся важные истины, и они будут и дальше служить опорой для тех, кто хочет накопить сбережения. Но никогда не стоит упускать из виду скрытую силу этих концепций, которая, оказавшись не в тех руках, может стать опасным оружием.

Перевел Алексей Невельский

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