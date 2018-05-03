Доллар и евро подешевели на Московской бирже после майских праздников

2 мая, когда большая часть страны отдыхала, валюта резко подорожала Ярослав Чингаев для Ведомостей

На открытии торгов Московской биржи в четверг, 3 мая (первый рабочий день после майских праздников), валюта начала дешеветь. К 10.18 мск доллар подешевел на 0,56 руб. до 63,45 руб., евро — на 0,45 руб. до 76,02 руб.

Накануне, 2 мая, когда большая часть страны отдыхала, валюта резко подорожала. Курс доллара вырос на 1,05 руб. до 64,02 руб., евро — на 0,41 руб. до 76,48 руб. При этом объемы торгов были низкими: по доллару - $1,25 млрд, по евро — 82,58 млн евро (с начала года среднедневной оборот на Московской бирже составляет $3,5 млрд и 368,5 млн евро соответственно). Центральный банк официальные курсы валют в дни праздников не менял. На 29 апреля он установил по доллару курс 61,99 руб., по евро — 72,2 руб.

Рубль продавали нерезиденты, говорит директор операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук. Праздничные дни накладывают отпечаток: курс может серьезно двигаться, поскольку на рынке осталась только одна категория участников торгов — фонды, которые продают валюты развивающихся стран-экспортеров, других российских компаний, продающих валюту, на рынке в праздники нет, при этом ликвидность низкая, объясняет он. Курс рубля упал в соответствии с тем, как доллар торговался к другим валютам, указывает Романчук. «Сегодня происходит коррекция. Частично на рынок вернулись экспортеры», - говорит он. От дальнейшего укрепления рубль могут удержать покупки валюты Минфином, замечает Романчук. При прочих равных курс может вернуться в диапазон 61-63 руб. за доллар, говорит он.

До десятых чисел мая рынок будет малоликвидным, могут быть резкие колебания курса, которые сложно будет чем-то объяснить, говорит начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев. Нормальная активность на рынок вернется 14 мая, в понедельник, когда начнется стандартная рабочая неделя без праздничных дней, ожидает он. При этом, по его словам, при стоимости нефти выше $70 за баррель курс выше 60 руб. выглядит крайне низким, даже с учетом санкционных опасений.