Статья опубликована в № 4559 от 03.05.2018 под заголовком: Туристы не испугались ослабевшего рубля
Падение курса рубля не мешает путешествовать россиянам
Продажи туристических путевок продолжают расти, в лидерах по-прежнему Турция
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Самым популярным направлением на майские праздники остается Турция
Kenan Gurbuz / Reuters
После долгой зимы россияне возвращаются к путешествиям и предпочтение отдают пляжному отдыху – его на майские праздники выбрало 80% путешественников, рассказала «Ведомостям» представитель туроператора Tez Tour Лариса Аханова. Самым популярным периодом для поездок в этом году стали даты с 28 апреля по 5 или 6 мая, замечает она.
Рынок продолжает расти: продажи Tez Tour на майские праздники выросли на 20%, у сервисов онлайн-бронирования Level.travel и Onlinetours – на 5%, рассказали их представители. Их коллега из туроператора TUI также отметил рост, не уточнив, на сколько процентов.
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