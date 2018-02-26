Статья опубликована в № 4515 от 26.02.2018 под заголовком: Русские тропы к триллионам
Правительство намерено развивать природоориентированный туризм
Это поможет увеличить оборот сопутствующего бизнеса до 3 трлн руб.
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В СССР природоориентированный туризм был очень популярен (фото 1974 г.)
Олег Сизов / ТАСС
Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в правительство письмо с просьбой усовершенствовать законодательство о развитии природоориентированного туризма, рассказал «Ведомостям» эксперт ОНФ, руководитель общественной организации «Национальная туристическая инициатива» Александр Железняк. В справочной службе правительства подтвердили получение письма ОНФ, а «Ведомости» ознакомились с документом.
Правительство поручило профильным ведомствам проработать законодательную базу для организации природоориентированного туризма до 31 мая 2018 г.
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