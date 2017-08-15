Иностранцы поднимут российский туризм

Среди того, что может привлечь туристов, – уникальные целебные грязи в Хакасии Ilya Naymushin / REUTERS

Ростуризм опубликовал проект концепции федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 гг.)». Агентство ждет, что туристический поток в России вырастет на 28% к уровню 2016 г. – до 93,06 млн человек. Главным образом чиновники рассчитывают на рост числа иностранных туристов – на 71%, на них придется 45% турпотока, сказано в проекте.

Сейчас на туристов из дальнего и ближнего зарубежья приходится около трети российского турпотока. За прошлый год въездной турпоток из стран дальнего и ближнего зарубежья упал на 9%, отмечается в документе. «Однако можно с уверенностью говорить о росте въездного потока с целью туризма по таким направляющим рынкам, как Китай, Израиль, Индия, Монголия, Иран, Вьетнам, Сингапур, Республика Корея и т. д., это рынки-лидеры с приростом более 10% количества поездок иностранных граждан», – отчитался Ростуризм.

Разница в прогнозных темпах роста внутреннего и въездного туризма до 2025 г. может быть связана с ожиданием, что россияне не будут заметно увеличивать траты на путешествия по России, предполагает партнер Deloitte Артем Васютин. «По въездному туризму большая ставка сделана на Китай, а также, вероятно, на то, что будет спокойная геополитическая обстановка и Россия будет рассматриваться как хорошее направление для отдыха», – рассуждает он.

Представитель Ростуризма не ответил на запрос «Ведомостей».

По задумке Ростуризма до 2025 г. турпоток как внутренний, так и въездной будет расти благодаря новым туристическим объектам, маршрутам и их рекламе.

Оптимальным финансированием программы на 2019–2025 гг. агентство считает 615,1 млрд руб.: 170,8 млрд – из федерального бюджета, 16,4 млрд – из региональных, но большую часть – 427,9 млрд – предполагается получить из внебюджетных источников, т. е. за счет участников рынка, кредитов, иностранных инвесторов и др., сказано в документе. Представитель Минфина сообщил, что проект концепции ФЦП и заявленные размеры финансирования находятся в процессе согласования.

Большая часть средств федерального бюджета (96 млрд руб.) пойдет на субсидии туроператорам, еще 58,28 млрд руб. – на софинансирование капитальных затрат.

Туроператоры давно ждут субсидирования из бюджета, напоминает исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе: дополнительные инвестиции поддержат их бизнес.

Русское гостеприимство Чтобы создать в России комфортные условия для туристов всех культур и религий, был запущен проект «Русское гостеприимство», сказано в проекте концепции ФЦП Ростуризма. Проект подразумевает соблюдение специфических требований к проживанию и питанию, свойственных тем или иным национальностям и конфессиям, а также предоставление туристам информации на их языке и в привычной для них форме. За базу была взята программа China Friendly, и на ее основе выстраивается аналогичная программа для туристов из мусульманских стран – Halal Friendly. Также прорабатываются India Friendly и другие Friendly-проекты, отчитался Ростуризм.

Цифры по субсидиям туроператорам рассчитаны исходя из 1000 руб. за туриста при покупке пакетного тура, сказано в материалах к концепции. Даже 1000 руб. при среднем бюджетном турпакете на двоих в 25 000 руб. – значимая экономия, замечает гендиректор туроператора «Вип сервис» Дмитрий Горин. В комплексе же господдержка поможет сделать внутренний туризм еще более привлекательным и доступным, надеется Горин. Среди других новых мер поддержки по проекту Ростуризма – субсидирование процентных ставок на покупку туристических автобусов и круизных судов (7,2 млрд руб.).

Сейчас покупка круизных лайнеров, автобусов и строительство отелей для бизнеса – довольно рискованные инвестиции, которые очень долго окупаются, а могут и не окупиться, сказал «Ведомостям» директор по продажам «НТК интуриста» Сергей Толчин. В результате устаревают или медленно обновляются автобусные парки и другая туристическая инфраструктура, это негативно сказывается на имидже внутреннего туризма в глазах как российских граждан, так и иностранцев, говорит он.

Но главный ограничивающий фактор для въездного туризма сейчас – это визовый режим, указывает Васютин из Deloitte: «Именно он мешает тому, чтобы в России произошел взрывной рост числа зарубежных туристов». Это большой стоп-фактор для европейцев и американцев, которые начинают отвыкать вообще от получения виз, поясняет эксперт. Ростуризм в проекте концепции ФЦП прописал, что для развития въездного туризма важна «либерализация визового режима». «По экспертным оценкам, любое упрощение визовых формальностей увеличивает число туристов на направлении на 20–30%», – отмечает агентство, но конкретных предложений в его документе нет.

В целом Ростуризм предлагает сосредоточиться на финансировании инвестиционных проектов в рамках 15 туристических направлений, которые чиновники предлагают считать перспективными. Среди таких направлений, например, «Серебряное ожерелье России», куда войдут регионы Северо-Запада и которое будет специализироваться на «культурно-познавательном туризме с элементами экологического и религиозного»; «Северный Кавказ» будет специализированным на оздоровительном и горнолыжном туризме и т. д.

Определение в рамках ФЦП специализации региональных туристических кластеров не ограничит потенциальных инвесторов, считает губернатор Калининградской области (по проекту Ростуризма войдет в направление «Русская Балтика») Антон Алиханов. «У нас доминанта – это исторически сложившийся санаторно-курортный туризм, а также культурно-познавательный, потенциал которого активно стал использоваться в последние три года. Поэтому это основные направления, где сосредоточены наши усилия по привлечению инвесторов», – рассуждает он.

Всего, по предварительному прогнозу Ростуризма, в конкурсном отборе инвестиционных проектов для ФЦП будет участвовать 57 субъектов России более чем со 100 проектами. Но у Ростуризма уже есть предварительный перечень из 15 проектов, сказано в его материалах. Среди них – кластер «Русская Палестина» в подмосковном Новом Иерусалиме, «Путешествие в страну Бумба» в Калмыкии, «Гурзуф» в Крыму, «Экокурорт Кавминводы» и др.

Федеральная программа развития внутреннего и въездного туризма уже позволила привлечь внимание инвесторов к вложениям в туристическую инфраструктуру региона, продолжает Алиханов. Но есть ряд мер, которые могут сделать программу на 2019–2025 гг. более эффективной, добавляет губернатор. Например, продолжает он, инвесторы часто отмечали, что им нужны и дополнительные меры поддержки. «К примеру, мы в рамках ФЦП строили променад. Такой проект, конечно, дает мощный импульс инвестициям в прилегающие территории. Но он должен быть комплексно обеспечен инженерными сетями, а такая поддержка в рамках одного и того же кластера была трудноосуществима», – пояснил Алиханов. Должен быть более комплексный подход к организации туркластера, именно такие комплексные проекты целесообразно поддерживать, рассуждает он.

Самые популярные российские курорты летом 2017 года

Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых популярных у россиян курортов для внутреннего туризма летом 2017 г. Для него использовались данные туроператоров и онлайн-агрегаторов пакетных туров. На первом месте по объемам бронирований оказался регион Большого Сочи. При этом самую значительную часть турпотока принимает Адлер (до 40% от всего внутреннего турпотока) 1/11 Артур Лебедев/ТАСС Второе и третье место делят Анапа (на фото) и Геленджик. По данным АТОР, средняя продолжительность отдыха в Анапе летом – 7-10 ночей, а в Геленджике – 7-9 ночей. Это дольше, чем в целом по стране: ранее АТОР сообщала, что в 2017 г. россияне проводят на отечественных курортах 3-7 ночей 2/11 Валерий Матыцин/ТАСС Средняя стоимость недельного тура в Анапу на август (без перевозки) – 20 000-22 500 руб. Отдых в Геленджике (на фото) обойдется примерно в такую же сумму, подсчитали в АТОР 3/11 Денис Абрамов / Ведомости Крым в рейтинге туроператоров – на 3–5-м местах. По оценкам АТОР, недельный отдых здесь в августе стоит дороже, чем по остальным аналогичным курортным направлениям: в среднем от 26 500 до 32 000 руб., также без билетов на дорогу. При этом по сравнению в прошлым годом турпоток в Крым снизился: в январе - июле на полуострове отдохнули на 5,1% меньше туристов (порядка 2,86 млн), сообщало министерство курортов и туризма региона 4/11 Евгений Егоров / Ведомости Продолжительность тура в Крым летом – 7-11 ночей. В Крыму туристы чаще всего едут на Южный берег и в Евпаторию. Далее в рейтинге популярности крымских курортов следуют Николаевка, Судак, Алушта, затем - Феодосия, Саки и Коктебель 5/11 Наталья Рыхлик / Ведомости Дольше всего туристы отдыхают в Кавказских минеральных водах: здесь проводят по 12-13 ночей. Именно столько длится стандартная санаторная путевка, объясняют в АТОР 6/11 Евгений Егоров / Ведомости Традиционно в список самых популярных туристических направлений попали Санкт-Петербург (на фото) и Москва. При этом в Петербурге туристы летом задерживаются всего 3-5 ночей, в Москве чуть дольше - на 5-6 ночей 7/11 Евгений Разумный / Ведомости В первой половине 2017 г. заполняемость московских отелей оказалась максимальной во всех сегментах, за исключением люксового . Этому способствовал в том числе Кубок конфедераций, хотя многие отельеры и эксперты гостиничной индустрии сошлись во мнении, что турнир не оправдал ожиданий 8/11 Владимир Смирнов/ТАСС В этом году в рейтинг популярных направлений включили Калининград. По оценке АТОР, средний тур в Калининград длится восемь ночей и стоит около 25 500 руб. 9/11 Кирилл Кухмарь/ТАСС Почти на две недели туристы едут в Алтайский край. По подсчетам АТОР, это самый дорогие туры рейтинга, они обойдутся примерно в 54 000 руб. (без дороги) 10/11 Евгений Шаталов / РИА Новости Замыкает топ самых популярных направлений для внутреннего туризма Урал. Сюда туристы отправляются на 12 ночей. В августе такой тур из Москвы в среднем стоит около 42 000 руб. 11/11

Нужны стимулирующие меры для инвесторов, которые рассматривают туризм как возможность диверсификации бизнеса и ищут новые сферы, отмечает Алиханов. Но господдержка должна пресекать возможные манипуляции, предупреждает он: «Например, необходимо поддерживать строительство только отелей, спа-отелей, санаториев, а не апарт-отелей. Это серьезный риск, и известны такие случаи, когда апарт-отели превращаются впоследствии в жилой комплекс».

Но любые проекты в сфере туристической инфраструктуры требуют спроса, отмечает Васютин: никто не будет вкладываться в отели и другие проекты, если не будет туристического наплыва. «Кроме того, инвесторам нужны долгосрочные гарантии и программы поддержки – например, отмена для проектов в рамках ФЦП налога на прибыль или иные налоговые льготы», – добавил он. Раньше озвучивалась также отличная идея – возврат НДФЛ для отдыхающих в России, напоминает Алиханов: «Эту идею стоило бы также добавить, если мы хотим стимулировать рынок внутреннего туризма».