Самые популярные российские курорты летом 2017 года

Артур Лебедев/ТАСС

Второе и третье место делят Анапа (на фото) и Геленджик. По данным АТОР, средняя продолжительность отдыха в Анапе летом – 7-10 ночей, а в Геленджике – 7-9 ночей. Это дольше, чем в целом по стране: ранее АТОР сообщала, что в 2017 г. россияне проводят на отечественных курортах 3-7 ночей

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