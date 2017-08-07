Самые популярные российские курорты летом 2017 года
Какие направления россияне выбирают для внутреннего туризма
Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых популярных у россиян курортов для внутреннего туризма летом 2017 г. Для него использовались данные туроператоров и онлайн-агрегаторов пакетных туров. На первом месте по объемам бронирований оказался регион Большого Сочи. При этом самую значительную часть турпотока принимает Адлер (до 40% от всего внутреннего турпотока)
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Второе и третье место делят Анапа (на фото) и Геленджик. По данным АТОР, средняя продолжительность отдыха в Анапе летом – 7-10 ночей, а в Геленджике – 7-9 ночей. Это дольше, чем в целом по стране: ранее АТОР сообщала, что в 2017 г. россияне проводят на отечественных курортах 3-7 ночей
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Средняя стоимость недельного тура в Анапу на август (без перевозки) – 20 000-22 500 руб. Отдых в Геленджике (на фото) обойдется примерно в такую же сумму, подсчитали в АТОР
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Крым в рейтинге туроператоров – на 3–5-м местах. По оценкам АТОР, недельный отдых здесь в августе стоит дороже, чем по остальным аналогичным курортным направлениям: в среднем от 26 500 до 32 000 руб., также без билетов на дорогу. При этом по сравнению в прошлым годом турпоток в Крым снизился: в январе - июле на полуострове отдохнули на 5,1% меньше туристов (порядка 2,86 млн), сообщало министерство курортов и туризма региона
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Продолжительность тура в Крым летом – 7-11 ночей. В Крыму туристы чаще всего едут на Южный берег и в Евпаторию. Далее в рейтинге популярности крымских курортов следуют Николаевка, Судак, Алушта, затем - Феодосия, Саки и Коктебель
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Дольше всего туристы отдыхают в Кавказских минеральных водах: здесь проводят по 12-13 ночей. Именно столько длится стандартная санаторная путевка, объясняют в АТОР
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Традиционно в список самых популярных туристических направлений попали Санкт-Петербург (на фото) и Москва. При этом в Петербурге туристы летом задерживаются всего 3-5 ночей, в Москве чуть дольше - на 5-6 ночей
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В первой половине 2017 г. заполняемость московских отелей оказалась максимальной во всех сегментах, за исключением люксового. Этому способствовал в том числе Кубок конфедераций, хотя многие отельеры и эксперты гостиничной индустрии сошлись во мнении, что турнир не оправдал ожиданий
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В этом году в рейтинг популярных направлений включили Калининград. По оценке АТОР, средний тур в Калининград длится восемь ночей и стоит около 25 500 руб.
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Почти на две недели туристы едут в Алтайский край. По подсчетам АТОР, это самый дорогие туры рейтинга, они обойдутся примерно в 54 000 руб. (без дороги)
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Замыкает топ самых популярных направлений для внутреннего туризма Урал. Сюда туристы отправляются на 12 ночей. В августе такой тур из Москвы в среднем стоит около 42 000 руб.
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