Власти Крыма признали снижение туристического потока

Туристический поток в Крым в 2017 г. снизился по сравнению с 2016 г. - в январе - июле на полуострове отдохнули на 5,1% меньше туристов (порядка 2,86 млн), сообщило министерство курортов и туризма региона.

Из них в пансионатах, санаториях и гостиницах жили 618 500 отдыхающих. «Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 36,4%, в июле - 64,6%», - подсчитало минтуризма Крыма.

Почти половина туристов - 46% отдыхали на Южном берегу Крыма. На западном побережье отдыхали 21,5%, на восточном - 18%, в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) - 14,5%.

Власти Крыма заявляли, что надеются сохранить турпоток в 2017 г. на уровне 2016 г., когда в регионе отдохнули 5,6 млн человек. В региональном отделении Российского союза туриндустрии в республике Крым и Севастополе еще перед началом высокого сезона спрогнозировали падение туристического потока на 20-30% в условиях открытия Турции для российских отдыхающих и укрепления рубля.