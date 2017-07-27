Загрузка московских отелей класса люкс снизилась

По оценке отельеров, никаких причин для замедления роста в 2017 году не было и нет Евгений Разумный / Ведомости

В первой половине 2017 г. заполняемость московских отелей класса люкс снизилась. Уровень загрузки в сегменте Luxury уменьшился на 2,1% относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете Colliers International. По оценке экспертов Cushman & Wakefield, средневзвешенный уровень доходности на номер (RevPAR) в сегменте люкс снизился на 1,8%. Несмотря на эти данные, люксовый сегмент по-прежнему демонстрирует самые высокие результаты за 10 лет (за исключением 2016 г.), считают аналитики компании JLL. «Люксовый сегмент сдал по всем операционным показателям по сравнению с прошлым годом: загрузка за полугодие ниже на 1,6%, тариф – на 1,2%, в связи с чем доходность на номер уменьшилась на 3,7% - до 11 000 руб. В то же время люксовые отели по-прежнему демонстрируют самый высокий уровень основных операционных показателей за последние 10 лет», - считает руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер.

Некоторое снижение операционных показателей эксперты объясняют перетеканием клиентов из дорогих гостиниц в отели более низкого уровня и связывают это с укреплением рубля. Постепенный рост курса рубля по отношению к доллару США и евро, наблюдаемый в первом полугодии 2017 г., сделал посещение Москвы слишком дорогим не только для иностранных туристов, но и для корпоративных гостей, которые вынуждены выбирать более бюджетные варианты размещения в гостиницах. Учитывая, что иностранцы составляют в среднем 30% всех размещенных в московских гостиницах клиентов, подобная динамика снижает конкурентоспособность Москвы как туристического направления, уточняется в отчете Cushman & Wakefield.

Представители московских люксовых отелей эти данные не подтверждают. «Уже второй год подряд спрос на летние месяцы в сегменте люкс превосходит ожидания. Результаты июня и прогноз по загрузке в июле и августе — одни из самых высоких в рамках 2017 г. Тем не менее стоит отметить, что Кубок конфедерации не принес ожидаемого ажиотажа в своем сегменте, но спрос в других сегментах, прежде всего в туристическом, остается на высоком уровне», - рассказала директор по маркетингу Four Seasons Hotel Moscow Юлия Селюкова. «Начало 2017 г. было ознаменовано положительным настроем в отношениях России и Америки, что давало надежду на позитивный прогноз в развитии бизнеса. В марте и апреле оптимистичный настрой был, к сожалению, развеян, чему во многом поспособствовала международная пресса. Кубок конфедерации не оправдал возлагаемых ожиданий и не привлек новый бизнес. Благоприятная обстановка в Санкт-Петербурге вызвала ощутимый рост цен, главным образом на совместные с Москвой туры, что привело к отмене некоторых поездок и летних групповых туров», - комментирует генеральный менеджер московского отеля Lotte Адриан Грей. Представители еще двух пятизвездочных отелей не смогли оперативно дать развернутый комментарий, но ответили, что снижения загрузки и прибыли не заметили.

По оценке отельеров, никаких причин для замедления роста в 2017 г. не было и нет. О том, что на 2017 г. строятся даже более оптимистичные планы, чем на 2016-й, «Ведомостям» рассказывали региональный директор AccorHotels в России, на Украине, в Грузии и СНГ Алексис Деларофф, генеральный менеджер гостиницы «Украина» Штефан Кюр, вице-президент IHG по операционной деятельности и развитию бизнеса в России и странах СНГ Арон Либинсон. Часть аналитиков с этим согласны. «Даже если результаты первого полугодия для многих московских гостиниц оказались разочаровывающими (в первую очередь по причине более низких, чем ожидалось, показателей средней цены на номер), прогнозы забронированного на ближайший квартал бизнеса дают повод к осторожному оптимизму в отношении выполнения бюджета 2017 г.», - указано в отчете Cushman & Wakefield.