Доходность петербургских отелей в этом году выросла

В июне цена номера в сегменте люкс подскочила до 45 000 рублей

Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Меньше гостей, больше денег

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Загрузка снизилась за счет оттока россиян – открылась Турция, часть россиян смирилась с валютным курсом и едет в Европу Евгений Разумный / Ведомости

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