Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Меньше гостей, больше денег
Доходность петербургских отелей в этом году выросла
В июне цена номера в сегменте люкс подскочила до 45 000 рублей
- Светлана Зайцева,
- Анна Хромых
- / Ведомости – Санкт-Петербург
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Загрузка снизилась за счет оттока россиян – открылась Турция, часть россиян смирилась с валютным курсом и едет в Европу
Евгений Разумный / Ведомости
Качественный гостиничный фонд Петербурга в первом полугодии 2017 г. показал самые высокие за последние пять лет среднерыночные показатели среднего тарифа (ADR) и доходности на номер (RevPAR) – рост на 15 и 8,5% соответственно, до 6400 и 3500 руб., подсчитали в JLL.
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