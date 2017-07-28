Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Меньше гостей, больше денег

Доходность петербургских отелей в этом году выросла

В июне цена номера в сегменте люкс подскочила до 45 000 рублей

Качественный гостиничный фонд Петербурга в первом полугодии 2017 г. показал самые высокие за последние пять лет среднерыночные показатели среднего тарифа (ADR) и доходности на номер (RevPAR) – рост на 15 и 8,5% соответственно, до 6400 и 3500 руб., подсчитали в JLL.

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