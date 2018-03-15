Россияне предпочитают туры в Турцию
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В 2018 г. внутренний организованный туризм останется на уровне прошлого года, рассказала «Ведомостям» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Предпосылок к росту продаж турпутевок на российские курорты в этом году нет, соглашается гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский. Сооснователь сервиса Onlinetours.ru Константин Победкин не исключает и вовсе падения, поскольку за январь – февраль доля туров по России в общих продажах компании уже сократилась с 11 до 8%. Тенденцию подтверждает и гендиректор сервиса онлайн-бронирований level.travel Дмитрий Малютин: на мартовские праздники в 2017 г. отечественные курорты посетили три четверти клиентов компании, в этом году – в 6 раз меньше, при этом средняя стоимость тура подорожала на 10% до 33 000 руб.
Еще в 2015 и 2016 гг. продажи российских курортов росли на 30–35%, напоминает Ломидзе. Это было феноменальное время для внутреннего рынка, вспоминает Уманский: из-за девальвации рубля зарубежные курорты подорожали в 2 раза, а благодаря закрытию ключевых туристических направлений – Египта и Турции – российский рынок получил дополнительно 5 млн путешественников. Теперь он сбалансировался, резюмирует он.
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