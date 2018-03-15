По итогам 2018 г. продажи путевок на отечественные курорты не вырастут или даже снизятся

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













По итогам 2018 г. продажи путевок на отечественные курорты не вырастут или даже снизятся – россияне предпочитают туры в Турцию Дмитрий Новожилов / Ведомости

В 2018 г. внутренний организованный туризм останется на уровне прошлого года, рассказала «Ведомостям» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Предпосылок к росту продаж турпутевок на российские курорты в этом году нет, соглашается гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский. Сооснователь сервиса Onlinetours.ru Константин Победкин не исключает и вовсе падения, поскольку за январь – февраль доля туров по России в общих продажах компании уже сократилась с 11 до 8%. Тенденцию подтверждает и гендиректор сервиса онлайн-бронирований level.travel Дмитрий Малютин: на мартовские праздники в 2017 г. отечественные курорты посетили три четверти клиентов компании, в этом году – в 6 раз меньше, при этом средняя стоимость тура подорожала на 10% до 33 000 руб.

Еще в 2015 и 2016 гг. продажи российских курортов росли на 30–35%, напоминает Ломидзе. Это было феноменальное время для внутреннего рынка, вспоминает Уманский: из-за девальвации рубля зарубежные курорты подорожали в 2 раза, а благодаря закрытию ключевых туристических направлений – Египта и Турции – российский рынок получил дополнительно 5 млн путешественников. Теперь он сбалансировался, резюмирует он. ​

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}