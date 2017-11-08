Российский рынок выездного туризма возвращается к докризисному уровню

За девять месяцев 2017 г. Кипр посетило более 3 млн туристов, в том числе более 700 000 россиян Simon Dawson / Bloomberg

Турция вновь стала хитом у российских туроператоров в первый же год после возобновления продаж путевок на этом направлении. С конца 2015 г. продавать туры в Турцию было запрещено после того, как ВВС этой страны сбили российский бомбардировщик.

У опрошенных «Ведомостями» туроператоров и турагентов на Турцию приходилось от трети до более половины всех продаж. За январь – сентябрь на курортах этой страны уже побывало 4,1 млн россиян, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции. Это очень близко к показателям 2014 г. Тогда, согласно данным Росстата, Турцию посетили 4,2 млн россиян.

Выездной туристический рынок падал два года подряд. Пик был достигнут в 2014 г., когда отдыхать за рубеж съездило 42,9 млн россиян. В 2015–2016 гг. рынок падал на 19 и 9% соответственно. Данные за январь – сентябрь этого года Росстат еще не публиковал. Но за полугодие туристический поток вырос на 30% до 17,1 млн человек.

Помимо отложенного спроса на турецком направлении рост продаж вызван также стабилизацией экономической ситуации в стране, отмечает представитель туроператора TUI. Другими популярными направлениями стали Греция, Кипр, Болгария и Испания, гласят данные Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туристы активно ездили также в Черногорию и Хорватию, говорит представитель TUI.

Самым дорогим направлением стал Кипр, по данным level.travel: средний тур в эту страну стоил 84 000 руб. Самый низкий средний чек был по России (34 000 руб.), Болгарии (42 000 руб.) и Черногории (53 000 руб.).

Как помогла заграница

Очень высоким был спрос на путевки за рубеж летом. Так, у TUI продажи выросли в три раза, у «Интуриста» – в 2,5 раза, у «Пегас туристика» – на 25–30%, у «Музендис трэвела» – на 25%, рассказали их представители. У онлайн-сервисов бронирования Onlinetours.ru и level.travel рост составил 2,1 и 3,5 раза.

Кипрский рекорд По данным статистического ведомства Кипра, с января по сентябрь 2017 г. на остров прибыло 3 001 603 иностранных туриста. Это на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первом месте по посещению традиционно британцы – 1,04 млн человек, на втором – россияне (703 446). По итогам года Кипр могут посетить почти 1 млн россиян, прогнозирует АТОР (см. график). По информации за август (последние данные, опубликованные Cystat), средняя длительность пребывания иностранцев на Кипре в самый горячий во всех смыслах месяц года составила 10,3 дня, средние расходы на человека – 809,01 евро, или 78,54 евро в день. Больше всех во время отдыха тратили ливанцы (137,59 евро в день), израильтяне (118,3 евро) и швейцарцы (118,19 евро). Россияне и британцы вели себя экономнее, чем годом ранее. Расходы россиян составили 85,08 евро в день против 90,03 в августе 2016 г., британцев – 72,24 евро против 76,36 евро годом ранее.

Во многом таких показателей удалось достичь благодаря ажиотажу, который был при ранних бронированиях зарубежных туров, напоминает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Благодаря стабилизации курса доллара сильно выросла потребительская активность, указывает гендиректор «Пегас туристика» Анна Подгорная. Спрос перекинулся на зарубежные направления и благодаря холодной погоде в начале лета, добавляет Ломидзе.

В свою очередь внутренний туризм в 2017 г. вырос незначительно – примерно на 10%, отмечает Ломидзе.

На ранних бронированиях цены на внутренние направления местами выросли до 20% и более, однако ожидания на рынке оказались завышенными и по сравнению с большими скидками от зарубежных отелей, соглашается заместитель гендиректора «Интуриста» Сергей Толчин. В 2016 г. многие туристы в России из-за закрытия двух массовых стран – Турции и Египта – переориентировались на другие направления, но в 2017 г. многие игроки рынка в начале года не учли, что структура спроса не останется прежней, поясняет он. С апреля – мая цены по России снизились, их рост к 2016 г. остался примерно на уровне инфляции, т. е. 5–7%.

Без загранпаспорта

При этом турпоток по России существенно превышает зарубежный. В 2016 г., по оценкам Ростуризма, он составил более 50 млн. По данным опроса «Левада-центра», проведенного в 2016 г., не более 28% россиян имеют загранпаспорта, так что для внутреннего рынка есть значительные перспективы для развития, считает представитель TUI.

Однако в основном по России туристы путешествуют самостоятельно, хотя за последние годы организованный турпоток вырос в разы, отмечает Толчин: если пять лет назад он составлял около 5%, то сейчас увеличился до 25%. Популяризация туров по России, новые маршруты и хорошие цены – вот что привлечет туристов покупать путевки у турагентов, считает представитель TUI. Хорошая инфраструктура и качественные отели у нас пока есть только в Сочи, но цены там довольно высокие, рассуждает сооснователь level.travel Эллин Толстов. Остальным регионам, по его мнению, еще предстоит построить отели, рестораны и отремонтировать набережные.

У внутреннего туризма турпоток разделен на две основные категории: те, кто ездит в дорогие отели, и те, кто выбирает бюджетные места размещения – «три звезды» и меньше, продолжает Толчин. Причем последних среди внутренних туристов около 80%. Средний чек по России на 11 дней на одного человека в отель «две–три звезды» составил 25 000 руб., однако зачастую он не включает транспорт.

О полном восстановлении рынка говорить пока рано, считает сооснователь Onlinetours.ru Константин Победкин. Рынок пакетного туризма достиг своего пика в 2014 г., напоминает Победкин: тогда он составлял 340 млрд руб. По итогам 2017 г., по его оценке, рынок составит 280 млрд руб.

На полное восстановление рынка до докризисных уровней можно будет рассчитывать в 2018 г. при условии, что будет открыт Египет, уверен Победкин. Сейчас наблюдается хороший спрос на ранние бронирования, говорит представитель TUI. Например, на лето 2018 г. туристы уже покупают путевки в Турцию, на Кипр, в Испанию, Грецию, Хорватию и Черногорию.