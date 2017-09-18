Август поставил рекорд

С января по август Кипр посетило более 2,5 млн туристов
Petros Karadjias / AP
В августе 2017 г. на Кипр прибыл 523 651 иностранный турист, что на 14,2% больше, чем годом ранее, и является абсолютным рекордом для этого месяца за всю историю наблюдений. Об этом в понедельник сообщило статистическое агентство Cystat.
Ранее Hermes, оператор аэропортов Пафоса и Ларнаки, ожидал, что август станет также рекордным месяцем по числу пассажиров, которых ожидалось 1,4 млн.
Больше всего туристов в главный отпускной месяц прибыло на Кипр из Великобритании и России – 35,5% и 22,9% соответственно. Однако если турпоток из Великобритании в годовом выражении вырос на 7,9% до 185 831 человека, то из России, напротив, снизился на 2,5% до 119 829 человек. Главным направлением для отдыха россиян прошедшим летом стала Турция, массовый турпоток в которую возобновился после урегулирования разногласий между правительствами Турции и России. По данным Ассоциации туроператоров России, из-за открытия Турции пострадали Греция, Кипр и Тунис, спрос на которые заметно снизился по сравнению с 2016 г.: на эти страны пришлось 9,7 и 7% купленных туров соответственно.
Зато Кипр привлек много отдыхающих из стран, турпоток из которых раньше был не особенно большим. Так, практически удвоилось число израильтян – до 52 944 человек. Более чем вдвое выросло в годовом выражении и количество туристов из Польши. Заметно увеличилось число туристов из Греции, Ливана, Швеции, Норвегии. Однако на 34,4% сократилось количество туристов с Украины.
Всего за восемь месяцев 2017 г. на Кипр приехало 2 517 887 иностранных туристов, что также является рекордом для этого периода и на 14,7% превосходит аналогичный показатель предыдущего года, сообщило Cystat. Прирост турпотока из Великобритании и России в этом периоде оказался незначительным по сравнению с другими странами – 8,6% и 4,7% соответственно. Лидерами прироста в процентном выражении стали Израиль (85,4%), Германия (55,9%), Австрия (45,4%) и Польша (33,9%).
Доходы от туризма, как ранее сообщало Cystat, в первом полугодии выросли на 20% в годовом исчислении.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), самым популярным направлением выездного туризма в 2017 г. стала Турция, на лидерство которой не повлияла даже эпидемия вируса Коксаки. Хотя общий спад продаж после появления информации о вирусе составил около 30% относительно предыдущего месяца, общее число туристов, по предварительным оценкам, с начала года до сентября составит более 2 млн
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Александра Астахова / Ведомости
Сервис Travelata.ru также называет Турцию самым популярным направлением у россиян. Проанализировав данные онлайн-продаж турпакетов от 120 туроператоров, компания выяснила, что на Турцию пришлось 44% всех купленных туров. Средний чек на туры в Турцию составил 77 000 руб.
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Petros Karadjias / AP
Спад продаж в Турции не привел к росту спроса на направлениях внутреннего туризма, говорят в АТОР. Туристы, которые отказывались от путевок в Турцию, выбирали зарубежные курорты с аналогичным типом отдыха - Грецию, Кипр, Болгарию, Испанию, Хорватию, Черногорию, Италию
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Евгений Разумный / Ведомости
Из-за открытия Турции пострадали Греция, Кипр и Тунис, спрос на которые заметно снизился по сравнению с 2016 г. На эти страны пришлось 9, 7 и 7% купленных туров соответственно. Средний чек на отдых летом 2017 г. составил: в Греции - 73 000 руб., на Кипре - 91 000 руб. и в Тунисе - 77 000 руб. В целом отдых подешевел, подсчитали в Travelata.ru: в прошлом году стоимость была примерно на 10% выше
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Gregorio Borgia / AP
На aviasales.ru самыми востребованными среди зарубежных направлений оказались Армения, Молдавия, Италия, Грузия и Испания
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Злата Милявская / Ведомости
При этом спрос на европейские страны по сравнению с прошлым годом заметно упал. Например, бронирования в Испанию снизились на 26%, в Германию - на 22%, в Чехию - на 18%. Ближайшее зарубежье, напротив, лидирует: Азербайджан прибавил 68% бронирований, Армения - 40%, Грузия (на фото) - 34%. Востребованность закавказских республик в aviasales.ru объясняют более доступной стоимостью перелета
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Ирина Чевтаева / Ведомости
В топ внутренних направлений вошли Краснодарский край (регион Большого Сочи), Крым, Санкт-Петербург, Москва, Казань. Бархатный сезон вряд ли кардинально изменит этот список, но может изменить порядок мест в десятке. Например, Анапа на осень объявила привлекательные цены, что может помочь региону подняться в рейтинге, считают в АТОР
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Владимир Гердо / ТАСС
По данным Travelata.ru, доля российских курортов в общих продажах за год снизилась с 23 до 11%. При этом средняя стоимость туров по России на лето 2017 г. изменилась в меньшую сторону по сравнению с прошлым летним сезоном и составила 43 000 руб. (год назад эта цифра составляла 50 000 руб.). Самый дешевый тур обошелся в 8084 руб. За эти деньги один человек улетел на четыре ночи в пансионат в Алуште с завтраками
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Денис Абрамов / Ведомости
Aviasales, напротив, второй год подряд фиксирует снижение популярности выездного туризма. По данным поисковика, летом 2015 г. соотношение внутренних и международных рейсов составляло 75 и 25% соответственно, а в этом году доля России выросла до 80%. Лидером по числу летних бронирований стал Краснодарский край (на регион пришлось 16% продаж), на втором месте - Крым (11%)
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Алексей Голубев / Интерпресс / ТАСС
Сервисом Airbnb летом 2017 г. воспользовались 506 000 российских путешественников, в том числе 138 000 путешествующих семьями. Самыми востребованными внутренними направлениями стали Тюмень (+201%) и Омск (+195%). Средняя стоимость аренды жилья в России в летний период составила $65 за сутки, а средняя цена, уплаченная каждым гостем за проживание в российской квартире, - $17
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Eliana Aponte / Bloomberg
На Airbnb самый значительный рост спроса у российских пользователей по сравнению с летом 2016 г. пришелся на Гавану (+764%), турецкую Аланью (+546%) и Баку (+404%)