Август поставил рекорд

С января по август Кипр посетило более 2,5 млн туристов Petros Karadjias / AP

В августе 2017 г. на Кипр прибыл 523 651 иностранный турист, что на 14,2% больше, чем годом ранее, и является абсолютным рекордом для этого месяца за всю историю наблюдений. Об этом в понедельник сообщило статистическое агентство Cystat.

Ранее Hermes, оператор аэропортов Пафоса и Ларнаки, ожидал, что август станет также рекордным месяцем по числу пассажиров, которых ожидалось 1,4 млн.

Больше всего туристов в главный отпускной месяц прибыло на Кипр из Великобритании и России – 35,5% и 22,9% соответственно. Однако если турпоток из Великобритании в годовом выражении вырос на 7,9% до 185 831 человека, то из России, напротив, снизился на 2,5% до 119 829 человек. Главным направлением для отдыха россиян прошедшим летом стала Турция, массовый турпоток в которую возобновился после урегулирования разногласий между правительствами Турции и России. По данным Ассоциации туроператоров России, из-за открытия Турции пострадали Греция, Кипр и Тунис, спрос на которые заметно снизился по сравнению с 2016 г.: на эти страны пришлось 9,7 и 7% купленных туров соответственно.

Зато Кипр привлек много отдыхающих из стран, турпоток из которых раньше был не особенно большим. Так, практически удвоилось число израильтян – до 52 944 человек. Более чем вдвое выросло в годовом выражении и количество туристов из Польши. Заметно увеличилось число туристов из Греции, Ливана, Швеции, Норвегии. Однако на 34,4% сократилось количество туристов с Украины.

Всего за восемь месяцев 2017 г. на Кипр приехало 2 517 887 иностранных туристов, что также является рекордом для этого периода и на 14,7% превосходит аналогичный показатель предыдущего года, сообщило Cystat. Прирост турпотока из Великобритании и России в этом периоде оказался незначительным по сравнению с другими странами – 8,6% и 4,7% соответственно. Лидерами прироста в процентном выражении стали Израиль (85,4%), Германия (55,9%), Австрия (45,4%) и Польша (33,9%).

Доходы от туризма, как ранее сообщало Cystat, в первом полугодии выросли на 20% в годовом исчислении.

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