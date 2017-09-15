Кипр – одна из самых привлекательных островных экономик

В рейтинге наиболее перспективных островных экономик Кипр занял 1-е место в категории «Человеческий капитал и образ жизни» Yiannis Kourtoglou / Reuters

FDi Intelligence, подразделение Financial Times, специализирующееся на анализе прямых иностранных инвестиций, провело этим летом два исследования, посвященных островным экономикам. В составленном впервые рейтинге «Островная экономика будущего 2017/2018» Кипр занял 2-е место. Положение 27 стран оценивалось по пяти основным параметрам, таким как «Человеческий капитал и образ жизни», «Экономический потенциал», «Транспортная доступность и связь», «Экономическая эффективность», «Простота ведения бизнеса».

В составленном второй раз «Индексе диверсифицированности островных экономик», где рассматривались 15 стран с наиболее разнообразными проектами «с нуля», привлекающими прямые иностранные инвестиции (ПИИ), Кипр оказался посередине – на 7-м месте.

Возглавила оба рейтинга Шри-Ланка. По подсчетам fDi Markets, оценивающей ПИИ в новые проекты, в 2012-2016 гг. иностранцы вложили там средства в 172 проекта. Это самый высокий показатель среди 27 стран, включенных в исследование. В прошлом году прямые иностранные инвестиции в экономику Шри-Ланки выросли почти на 147% по сравнению с 2015 г.; объявленные вложения в проекты «с нуля» превысили $2,8 млрд.

Кипр за те же пять лет может похвастаться 32 новыми проектами на $834,7 млн. Большинство из них связано с секторами бизнес-услуг (девять) и финансовых услуг (восемь); в секторе «Программное обеспечение и IT-услуги» зафиксировано пять проектов, «Транспорт» – три, «Уголь, нефть и газ» – два.

В 2015 г., по оценке fDi, Кипр привлек ПИИ в девять проектов «с нуля», а в 2016 г. – в семь на сумму $136,8 млн.

Разразившийся в начале 2013 г. финансовый кризис сильно ударил по привлекательности острова в глазах иностранных инвесторов. По мере выхода экономики Кипра из кризиса они стали возвращаться: чистый приток ПИИ (не только в новые проекты) в 2015-2016 гг. стал положительным, по данным Всемирного банка, однако до докризисного уровня им еще далеко (см. график).

Значительный приток иностранных инвестиций на Шри-Ланку во многом объясняется высокой диверсификацией ее экономики. Финансовый сектор в 2012-2016 гг. лидировал по числу новых проектов (43), активно развивались такие отрасли, как производство продовольствия и табачных изделий, транспортные и бизнес-услуги, логистика, производство, профессиональная подготовка. Кроме того, у Шри-Ланки самый большой ВВП среди проанализированных государств (более $82 млрд по паритету покупательной способности) и относительно невысокая безработица – 4,4% против 11,6% в среднем для рассмотренных стран. На Кипре безработица в 2016 г. составила 12,9%, а в этом году, по прогнозу МВФ, снизится до 11,3%.

«У многих островных государств, особенно тех, что могут похвастаться теплой погодой и природными красотами, велик соблазн двигаться по инерции, полагаясь на доходы от туризма, – отмечают эксперты fDi. – Но хотя туризм может приносить хорошие деньги, для устойчивого экономического развития необходим многоотраслевой, сбалансированный подход. Наименее подвержены внешним шокам и в наибольшей степени способны привлекать иностранные инвестиции те небольшие островные государства, что диверсифицируют свою экономику. Для этого необходим сбалансированный набор секторов с сильным инвестиционным потенциалом, включая туризм, но не ограничиваясь им». От туризма напрямую или косвенно зависит четверть экономики Кипра.

Как привлечь инвестиции Чтобы помочь экономике восстановиться после кризиса, Кипрское агентство по продвижению инвестиций проводит мероприятия и реализует различные инициативы в рамках кампании по привлечению инвестиций. Среди них – выставки, конференции и презентации для инвесторов, проводимые как на Кипре, так и в других странах. Недавно агентство запустило новый интерактивный сайт и работает с консультантом по социальным медиа над усилением своего присутствия в социальных сетях. Каждый год агентство вручает награды компаниям, внесшим наиболее значительный вклад в экономику острова. В течение года предприниматели могут встретиться с представителями агентства на нескольких мероприятиях и обсудить любые вопросы.

Кипр занял 1-е место в категории «Человеческий капитал и образ жизни» и 3-е – в категориях «Экономический потенциал» и «Транспортная доступность и связь». А вот по показателю «Экономическая эффективность» не попал в топ-10. Будучи единственной европейской страной, вошедшей в исследование перспективных островных экономик, Кипр может похвастаться самым высоким ВВП на душу населения среди всех участников рейтинга – почти $23 000 по паритету покупательной способности. Также из островных экономик, проанализированных fDi, Кипр находится выше всех в рейтинге простоты ведения бизнеса Всемирного банка.

Третье место в рейтинге перспективных островных экономик заняла Доминиканская республика, ставшая также лидером в категории «Транспортная доступность и связь». Она широко известна своей туристической отраслью, в 2016 г., по данным Всемирного банка, ее посетили почти 6 млн человек. Шесть аэропортов страны обслуживают 73 международных направления, это самый высокий показатель для стран – объектов исследования.