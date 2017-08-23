Правительство Кипра начало готовить сани летом

Серфер катается на волнах около Лимасола 11 февраля
Pavlos Vrionides / AP
Министр транспорта Кипра Мариос Деметриадес назвал увеличение зимнего турпотока важнейшим приоритетом и заявил, что его министерство в сотрудничестве с Cyprus Tourism Organisation и оператором аэропортов Hermes уже разработало планы продвижения зимнего туризма на острове зарубежным клиентам.
«Мы более или менее достигли максимального количества туристов, которое мы можем принять, по крайней мере, в том, что касается номерного фонда наших отелей. Поэтому могут произойти две вещи. Или увеличится количество мест в отелях, принимающих туристов летом, или вырастут пассажирские авиаперевозки зимой. На увеличение гостиничного фонда потребуется несколько лет, поэтому нам нужно обратить особое внимание на стимулирование зимнего туризма», - приводит слова министра издание Cyprus Mail. Он заявил об этом в среду во время посещения аэропорта Пафоса.
За последние три года пассажирские авиаперевозки на Кипр уже выросли в совокупности на 40%, отметил Деметриадес. Он связывает это с правильной государственной политикой и успешным сотрудничеством с Hermes.
Министр также заверил, что в аэропорту Пафоса не будет очередей благодаря действующему плану взаимодействия между министерством, полицией и оператором аэропорта. Предпринимаются попытки ввести аналогичный план и в аэропорту Ларнаки, где иногда наблюдаются такие проблемы из-за увеличения пассажиропотока.
Россияне уже воплощают планы министра в жизнь. Максимальный прирост турпотока из России на Кипр пришелся в этом году как раз на зимние месяцы: в январе 2017 г. остров посетило на 158% больше туристов из России, чем годом ранее, в феврале и марте - на 96 и 55% соответственно. В летние месяцы прирост был небольшим – в пределах 3%.
Зимой на Кипре можно, в частности, кататься на горных лыжах. Горы Троодос - самая крупная горная система острова, высочайшая точка - гора Олимбос (1952 м). Но также доступны и морские развлечения: серферы используют для катания ветреную погоду и волны.
В целом за первое полугодие 2017 г. на Кипр приехало на 11% россиян больше, чем за тот же период 2016 г., по данным Ассоциации туроператоров России и кипрской статистической службы Cystat. Их доля среди всех иностранцев, отдыхающих на Кипре, в последние годы заметно выросла и составляет 20-30%. Совокупный турпоток на остров вырос в первом полугодии на 17% в годовом выражении - до 1,46 млн человек, по Cystat.
Спрос россиян на отдых на Кипре растет
Dimitris Vetsikas / PIXABAY
Несмотря на возвращение Турции как туристического направления, спрос россиян на отдых на Кипре в этом году вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные компаний
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Petros Karadjias / AP
При этом наиболее заметный рост туристического потока пришелся на низкий сезон: в январе количество российских туристов на Кипре увеличилось на 158% по сравнению с январем 2016 г. (на фото фуникулер в горах Троодос), в феврале – на 96%, в марте – на 55%, в апреле – на 22%. В летние месяцы турпоток вырос не более чем на 3%
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Philip Male / Flickr
Больше россиян на Кипр в первом полугодии 2017 г. приезжали только британцы, традиционно любящие Кипр. Также в первой пятерке въездных на Кипр – греки, израильтяне и немцы
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Pavlos Vrionides / AP
По статистике сервиса Airbnb россияне и вовсе занимают первое место по числу посещений Кипра, сильно опережая даже британцев. Также жилье на Кипре с помощью Airbnb активно снимают жители Германии, США, Франции и Украины
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Petros Karadjias / AP
Самые популярные населенные пункты у россиян – Фамагуста, Пафос (на фото ванны Адониса, расположенные недалеко от города), Лемесос, Никосия и Лепка
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Booking.com
В компании TUI рассказали, что предпочтения их клиентов по сравнению с прошлым годом не изменились: самые популярные места отдыха — Айя Напа и Протарас
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Petros Karadjias / AP
На сайте Tripadvisor пятерка самых популярных направлений выглядит так: Пафос, Лимасол, Никосия, Протарас, Айя-Напа
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Booking.com
Также туроператоры отмечают рост интереса к отелям высокого уровня, от «4 звезд» и выше. Недельный отдых в таком отеле в августе эксперты оценивают примерно в 80 000–100 000 руб. на двоих (без учета дороги)
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Booking.com
Самые недорогие из доступных на середину августа 4-звездочных отелей на сайте booking.com стоят около 40 000 руб. на двоих за неделю размещения, но это, как правило, либо не очень популярные у туристов населенные пункты, либо спецпредложения
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Booking.com
Одно из самых дорогих предложений Кипра на booking.com — аренда яхты или «передвижного дома», как его называют на сайте. Например, недельный отдых в августе на яхте Panormitis обойдется в 423 000 руб. (данные на 8 августа). Panormitis пришвартована в 100 м от пристани Ларнаки. На яхте обустроены гостиный уголок, обеденная зона и кухня с посудомоечной машиной и духовкой, а также для барбекю, уточняется на сайте