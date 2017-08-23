Правительство Кипра начало готовить сани летом

Серфер катается на волнах около Лимасола 11 февраля Pavlos Vrionides / AP

Министр транспорта Кипра Мариос Деметриадес назвал увеличение зимнего турпотока важнейшим приоритетом и заявил, что его министерство в сотрудничестве с Cyprus Tourism Organisation и оператором аэропортов Hermes уже разработало планы продвижения зимнего туризма на острове зарубежным клиентам.

«Мы более или менее достигли максимального количества туристов, которое мы можем принять, по крайней мере, в том, что касается номерного фонда наших отелей. Поэтому могут произойти две вещи. Или увеличится количество мест в отелях, принимающих туристов летом, или вырастут пассажирские авиаперевозки зимой. На увеличение гостиничного фонда потребуется несколько лет, поэтому нам нужно обратить особое внимание на стимулирование зимнего туризма», - приводит слова министра издание Cyprus Mail. Он заявил об этом в среду во время посещения аэропорта Пафоса.

За последние три года пассажирские авиаперевозки на Кипр уже выросли в совокупности на 40%, отметил Деметриадес. Он связывает это с правильной государственной политикой и успешным сотрудничеством с Hermes.

Министр также заверил, что в аэропорту Пафоса не будет очередей благодаря действующему плану взаимодействия между министерством, полицией и оператором аэропорта. Предпринимаются попытки ввести аналогичный план и в аэропорту Ларнаки, где иногда наблюдаются такие проблемы из-за увеличения пассажиропотока.

Россияне уже воплощают планы министра в жизнь. Максимальный прирост турпотока из России на Кипр пришелся в этом году как раз на зимние месяцы: в январе 2017 г. остров посетило на 158% больше туристов из России, чем годом ранее, в феврале и марте - на 96 и 55% соответственно. В летние месяцы прирост был небольшим – в пределах 3%.

Зимой на Кипре можно, в частности, кататься на горных лыжах. Горы Троодос - самая крупная горная система острова, высочайшая точка - гора Олимбос (1952 м). Но также доступны и морские развлечения: серферы используют для катания ветреную погоду и волны.

В целом за первое полугодие 2017 г. на Кипр приехало на 11% россиян больше, чем за тот же период 2016 г., по данным Ассоциации туроператоров России и кипрской статистической службы Cystat. Их доля среди всех иностранцев, отдыхающих на Кипре, в последние годы заметно выросла и составляет 20-30%. Совокупный турпоток на остров вырос в первом полугодии на 17% в годовом выражении - до 1,46 млн человек, по Cystat.

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