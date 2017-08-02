В аэропортах ЕС возникли длинные очереди из-за новых стандартов безопасности

Новые требования ЕС подразумевают усиленный контроль за пассажирами, прибывающими в шенгенскую зону или покидающими ее Petros Karadjias / AP

После ужесточения требований к проверке пассажиров в аэропортах Евросоюза те, кто летит в сезон отпусков на популярные курорты, вынуждены подолгу стоять в очередях в зоне пограничного контроля. Время ожидания в некоторых случаях может достигать четырех часов. С этой проблемой столкнулись пассажиры в аэропортах, в частности, Пальма-де-Майорки, Мадрида, Лиссабона, Милана и парижского аэропорта «Орли».

Новые требования, которые страны ЕС должны начать выполнять в течение шести месяцев, начиная с апреля, подразумевают усиленный контроль за всеми пассажирами, прибывающими в шенгенскую зону или покидающими ее. Теперь сотрудники погранконтроля должны сверять данные этих пассажиров с базами спецслужб.

Туристы осаждают Кипр Аэропорты Пафоса и Ларнаки ожидают в августе рекордное число пассажиров – 1,4 млн. Самым загруженным днем должно стать 6 августа, на которое запланировано обслуживание 347 рейсов, заявил Адамос Асприс, пресс-секретаря оператора аэропортов Hermes. В первые две недели месяца оба аэропорта пропустят более 3800 рейсов и около 620 000 человек. Основной поток – 3000 рейсов и 470 000 человек – пройдет через аэропорт Ларнаки. С начала года пассажиропоток увеличился почти на 18%. В основном аэропорты обслуживают иностранных туристов, на долю жителей Кипра приходится более 30%.

Вызванные новыми правилами задержки пришлись на самый напряженный для работы европейских аэропортов период летних отпусков. По данным ассоциации Airlines for Europe, в которую входят крупнейшие авиакомпании региона, включая дискаунтеров Ryanair и easyJet, количество задержек рейсов в некоторых аэропортах подскочило на 300% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Продолжительные задержки случаются уже сейчас, но ситуация может стать еще хуже, так как еще не все страны ввели новые проверки», – говорит Ааге Дюнхаупт из Airlines for Europe. Он связывает эту проблему с нехваткой персонала в службах пограничного контроля европейских аэропортов.

В Еврокомиссии заявили, что более жесткие требования к проверкам были введены по просьбе стран – членов ЕС. Новые правила впервые были представлены еще в декабре 2015 г., и у местных властей было 2,5 года на то, чтобы подготовиться, напомнила представитель Еврокомиссии. «Рост числа проверок может вести к увеличению количества задержек, но это цена безопасности. Если мы имеем общее требование стран-членов по усилению контроля и увеличению количества проверок в целях безопасности, они не могут в то же самое время жаловаться на более длительное ожидание. Одно – это плата за другое», – заявила она.

В Брюсселе считают, что обеспечение служб погранконтроля необходимым для соблюдения новых требований количеством сотрудников и другими ресурсами находится в компетенции правительств стран ЕС. «С технической точки зрения» проверка пассажиров по базам данных европейских спецслужб «не должна оказывать значительного влияния на время прохождения границы», если она будет проводиться «параллельно и одновременно с проверкой личности граждан ЕС – требованием, действующим уже сейчас», говорится в заявлении Еврокомиссии.

Отраслевая ассоциация ABTA рекомендует пассажирам учитывать возросшее время ожидания в очередях при планировании поездки. «Также чрезвычайно важно обеспечить пункты пограничного контроля всеми необходимыми ресурсами, чтобы свести время ожидания к минимуму», – заявила организация.

Перевела Надежда Беличенко

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