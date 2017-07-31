Самые популярные курорты у россиян летом-2017

Petros Karadjias / AP

Недельный отдых на Кипре в августе обойдется паре в 80 000-100 000 руб. (как и в Греции), но проводят россияне на острове больше времени – в среднем 10 дней. У «TUI Россия» и «Библио глобуса» Кипр на 2-м месте по числу бронирований. В первой отмечают спрос на Кипр, Грецию, Хорватию на уровне 2016 г. и выше, во второй – в разы выше на Кипр, Грецию, Россию. На Кипре туристы обычно останавливаются в отелях 3-4* с полупансионом или «все включено»

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