Самые популярные курорты у россиян летом-2017
Ассоциация туроператоров России рассказала, где отдыхают наши туристы, сколько тратят времени и денег
Предварительный рейтинг популярных для отдыха стран АТОР составила с учетом прошедших двух месяцев и значительной глубины продаж на август. Список основан на обобщенных данных туроператоров и интернет-агрегаторов пакетных туров. В среднем россияне проводят на зарубежных курортах 10 дней
1/10
Безусловный лидер – Турция, которая была практически закрыта для организованного отдыха в 2016 г.; в АТОР ждут, что догнать ее до конца сезона никто не сможет. В конце июня Совет по туризму Антальи (наиболее популярный курорт в стране по результатам бронирований на это лето) прогнозировал, что регион посетят 2,6 млн россиян. Активнее всего в Турции бронируют отели 5* по системе «все включено». За путевку на двоих на семь ночей в среднем платят 84 000-86 000 рублей
2/10
Многие россияне предпочитают родные берега, прежде всего Сочи (на фото), хотя проводят на отечественных курортах меньше всего времени – 3-7 ночей. Общая тенденция здесь – падение количества бронирований по сравнению с 2016 г. Останавливаются туристы в основном в отелях 3-4* (средний чек поездки – 50 000-60 000 руб.), а получить желаемый многими вариант «все включено» не получается из-за нехватки предложений
3/10
Греция (3-е место в общем зачете) – одно из самых популярных направлений бронирования через интернет-агрегаторы: 2-е место у «Слетать.ру» и 3-е у Onlinetours.ru (лидер здесь – Крит)
4/10
Недельный отдых на Кипре в августе обойдется паре в 80 000-100 000 руб. (как и в Греции), но проводят россияне на острове больше времени – в среднем 10 дней. У «TUI Россия» и «Библио глобуса» Кипр на 2-м месте по числу бронирований. В первой отмечают спрос на Кипр, Грецию, Хорватию на уровне 2016 г. и выше, во второй – в разы выше на Кипр, Грецию, Россию. На Кипре туристы обычно останавливаются в отелях 3-4* с полупансионом или «все включено»
5/10
Аналогичные варианты бронирования – в Испании. Там, как и на Кипре, россияне проводят в среднем 10 дней. Но отдых обходится дороже – около 120 000 руб. (на неделю на двоих в августе)
6/10
Болгария на 6-м месте, здесь глубина бронирования – одна из самых значительных: 86 дней (у Греции – 96 дней, у Хорватии – 93, у Черногории – 65). Популярны бюджетные отели и отели «все включено»
7/10
Черногория (7-е место) в этом году выглядит аномалией, отмечает АТОР: туристы нередко просят подобрать частное размещение, растет спрос на виллы. Больше и длительность отдыха – в среднем 14 дней
8/10
В Тунисе россияне отдыхают обычно 7-10 дней в отелях 4-5* с системами питания «все включено» или «ультра все включено», тратят 73 000 рублей
9/10
Замыкает список представленных АТОР стран Италия. Наиболее популярные курорты там – Римини, Риччоне, Милано Маритима, Искья, Сицилия. Наибольшим спросом пользуются отели 3-4*
10/10