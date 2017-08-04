Почему растет турпоток на Кипр
- Виктория Сункина,
- Анастасия Иванова,
- Михаил Оверченко
- / Ведомости
Россияне занимают второе место среди иностранных туристов на Кипре (по количеству прибывших) после британцев. В 2016 г. из России на Кипр приехало 781 634 человек – больше, чем когда-либо в предыдущие годы, следует из данных статистического ведомства Кипра. Для сравнения: из Великобритании на Кипр приезжают 1,16 млн человек.
Британская туристическая компания Thomas Cook сообщила в конце июля в отчетности за последний квартал о росте спроса на поездки на Кипр: количество бронирований увеличилось на 14%. На столько же по сравнению с прошлым годом выросло число гостей Кипра в июне, составив 472 450 человек; по данным Cystat, это рекорд для этого месяца. Доли британцев и россиян составили 32% и 28% соответственно. Но вот по темпам роста в июне лидировали представители других стран: если туристы из Великобритании и России показали прирост на 1-2%, то немцев приехало на 93% больше, чем годом ранее, израильтян - на 89%, а шведов - на 25%.
Зато в целом за первое полугодие на Кипр приехало на 9,7% британцев и на 11% россиян больше, чем за аналогичный период 2016 г. Совокупный же турпоток вырос на 17% в годовом выражении до 1,46 млн человек.
Почему растет турпоток
Еще 10 лет назад отдыхающие из России занимали всего 6% от всех туристов, а в последние два года доля россиян заметно выросла и теперь составляет 20-30%. В первом полугодии 2017 г. Кипр посетили 332 980 россиян. Устойчивый рост отмечался с 2004 г., и лишь в 2015 г. количество россиян на кипрских пляжах снизилось на 17% до 525 000 человек. «Падение спроса на Кипр в 2015 г. было связано с общим падением рынка выездного туризма. Здесь сказались и сильная девальвация рубля в конце 2014 г., и банкротство авиакомпании "Трансаэро" в конце 2015 г. (компания занимала большую долю авиаперевозок из России на остров), и прочие факторы», - отмечает Константин Победкин, сооснователь сервиса онлайн-продажи пакетных туров Onlinetours. А рост турпотока на Кипр в 2016 г. прежде всего связан с закрытием для россиян Турции в первой половине года.
Кипр – одно из основных пляжных направлений выездного туризма для россиян, уточняет Победкин. «По статистике наших продаж, Кипр регулярно входит в топ-5 направлений в летний сезон, уступая только Турции, Греции и российскому черноморскому побережью». По его словам, бóльшая часть туристов едет на отдых с помощью пакетных туров, так как в этом случае удается сэкономить до 50% от стоимости поездки по сравнению с отдельным бронированием отеля и перелета. В Ларнаку можно улететь из Москвы, Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга, рейсы в Пафос следуют только из Москвы (данные Skyscanner). Еще в мае Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что билеты на Кипр до конца августа были распроданы на 50% и на 15-20% - до октября включительно.
По последним данным АТОР, Кипр занимает четвертое место по предпочтениям российских туристов.
Самые популярные курорты у россиян летом 2017 года
Похожи ли Кипр и Турция
По специфике отдыха Кипр сильно похож на Турцию, и это в значительной степени определяет спрос на данное направление, считает Победкин: «У Кипра и Турции похожие визовые режимы для российских туристов: провиза в Кипр оформляется бесплатно в течение суток в электронном виде, в Турцию виза совсем не нужна. Лететь до Кипра 3,5 часа, как и до Турции, средняя стоимость тура на Кипр - 104 000 руб. (в Турцию - 96 000 руб.)».
Кипр и Турция – абсолютно разные направления и по предпочтениям туристов, и по организации отдыха на самих курортах, уверена Елена Бельская, руководитель направления «Кипр» компании «Музенидис трэвел» (об этом она сказала «Вестнику АТОР»). По ее словам, Кипр предлагает сервис европейского уровня при разнообразии типов отдыха – и пляжный, и насыщенный экскурсионный, и молодежный, и семейный, и паломнический. Бельская также отмечает высокий уровень безопасности в стране.
По оценке большинства участников рынка, опрошенных «Вестником АТОР», предложение Турции в этом сезоне мало влияет на спрос по Кипру.
Большинство туроператоров на кипрском направлении сообщают, что российские туристы выбирают в среднем 10-дневные поездки с размещением в отелях «4 звезды» с полным пансионом или all inclisive, говорится в «Вестнике АТОР». Среди курортов в лидерах продаж Айя-Напа и Протарас. Возрос интерес и к бюджетному размещению, отмечает «Музенидис трэвел».
Сколько тратят туристы
По последним данным (за май 2017 г.), на Кипре россияне тратят на человека в среднем по 692,76 евро за приезд, или по 82,47 евро в день, подсчитали в местной статистической службе (рост на 20,1% и 17,2% соответственно по сравнению с маем 2016 г.). Как правило, из России на Кипр летят два-три человека. А вот британцы за последний год стали экономнее: их расходы сократились до 716,04 и 72,33 евро соответственно (-12,2% и -7,8%). Больше всего из приехавших на остров в мае тратили ливанцы (132,24 евро в день), бельгийцы (121,03), американцы (118,71 евро) и израильтяне (112,89 евро). Средние траты всех туристов составили 696,08 евро на человека, дневные расходы - 79,1 евро.
В Кипрской организации по туризму ожидают, что турпоток из России сохранится на уровне 2016 г., а при благоприятных условиях вырастет на 10-15%.