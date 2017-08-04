Почему растет турпоток на Кипр

Число российских туристов на Кипре может вырасти на 10-15% в этом году Petros Karadjias / AP

Россияне занимают второе место среди иностранных туристов на Кипре (по количеству прибывших) после британцев. В 2016 г. из России на Кипр приехало 781 634 человек – больше, чем когда-либо в предыдущие годы, следует из данных статистического ведомства Кипра. Для сравнения: из Великобритании на Кипр приезжают 1,16 млн человек.

Британская туристическая компания Thomas Cook сообщила в конце июля в отчетности за последний квартал о росте спроса на поездки на Кипр: количество бронирований увеличилось на 14%. На столько же по сравнению с прошлым годом выросло число гостей Кипра в июне, составив 472 450 человек; по данным Cystat, это рекорд для этого месяца. Доли британцев и россиян составили 32% и 28% соответственно. Но вот по темпам роста в июне лидировали представители других стран: если туристы из Великобритании и России показали прирост на 1-2%, то немцев приехало на 93% больше, чем годом ранее, израильтян - на 89%, а шведов - на 25%.

Зато в целом за первое полугодие на Кипр приехало на 9,7% британцев и на 11% россиян больше, чем за аналогичный период 2016 г. Совокупный же турпоток вырос на 17% в годовом выражении до 1,46 млн человек.

Почему растет турпоток

Еще 10 лет назад отдыхающие из России занимали всего 6% от всех туристов, а в последние два года доля россиян заметно выросла и теперь составляет 20-30%. В первом полугодии 2017 г. Кипр посетили 332 980 россиян. Устойчивый рост отмечался с 2004 г., и лишь в 2015 г. количество россиян на кипрских пляжах снизилось на 17% до 525 000 человек. «Падение спроса на Кипр в 2015 г. было связано с общим падением рынка выездного туризма. Здесь сказались и сильная девальвация рубля в конце 2014 г., и банкротство авиакомпании "Трансаэро" в конце 2015 г. (компания занимала большую долю авиаперевозок из России на остров), и прочие факторы», - отмечает Константин Победкин, сооснователь сервиса онлайн-продажи пакетных туров Onlinetours. А рост турпотока на Кипр в 2016 г. прежде всего связан с закрытием для россиян Турции в первой половине года.

Кипр – одно из основных пляжных направлений выездного туризма для россиян, уточняет Победкин. «По статистике наших продаж, Кипр регулярно входит в топ-5 направлений в летний сезон, уступая только Турции, Греции и российскому черноморскому побережью». По его словам, бóльшая часть туристов едет на отдых с помощью пакетных туров, так как в этом случае удается сэкономить до 50% от стоимости поездки по сравнению с отдельным бронированием отеля и перелета. В Ларнаку можно улететь из Москвы, Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга, рейсы в Пафос следуют только из Москвы (данные Skyscanner). Еще в мае Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что билеты на Кипр до конца августа были распроданы на 50% и на 15-20% - до октября включительно.

По последним данным АТОР, Кипр занимает четвертое место по предпочтениям российских туристов.

Самые популярные курорты у россиян летом 2017 года

Emilio Morenatti / AP Предварительный рейтинг популярных для отдыха стран АТОР составила с учетом прошедших двух месяцев и значительной глубины продаж на август. Список основан на обобщенных данных туроператоров и интернет-агрегаторов пакетных туров. В среднем россияне проводят на зарубежных курортах 10 дней 1/10 Дмитрий Новожилов / Ведомости Безусловный лидер – Турция, которая была практически закрыта для организованного отдыха в 2016 г.; в АТОР ждут, что догнать ее до конца сезона никто не сможет. В конце июня Совет по туризму Антальи (наиболее популярный курорт в стране по результатам бронирований на это лето) прогнозировал, что регион посетят 2,6 млн россиян. Активнее всего в Турции бронируют отели 5* по системе «все включено». За путевку на двоих на семь ночей в среднем платят 84 000-86 000 руб. 2/10 Kai Pfaffenbach / Reuters Многие россияне предпочитают родные берега, прежде всего Сочи (на фото), хотя проводят на отечественных курортах меньше всего времени – 3-7 ночей. Общая тенденция здесь – падение количества бронирований по сравнению с 2016 г. Останавливаются туристы в основном в отелях 3-4* (средний чек поездки – 50 000-60 000 руб.), а получить желаемый многими вариант «все включено» не удается из-за нехватки предложений 3/10 Евгений Разумный / Ведомости Греция (3-е место в общем зачете) – одно из самых популярных направлений бронирования через интернет-агрегаторы: 2-е место у «Слетать.ру» и 3-е у Onlinetours.ru (лидер здесь – Крит) 4/10 Petros Karadjias / AP Недельный отдых на Кипре в августе обойдется паре в 80 000-100 000 руб. (как и в Греции), но проводят россияне на острове больше времени – в среднем 10 дней. У «TUI Россия» и «Библио глобуса» Кипр на 2-м месте по числу бронирований. В первой отмечают спрос на Кипр, Грецию, Хорватию на уровне 2016 г. и выше, во второй – в разы выше на Кипр, Грецию, Россию. На Кипре туристы обычно останавливаются в отелях 3-4* с полупансионом или «все включено» 5/10 Pixaby Аналогичные варианты бронирования – в Испании. Там, как и на Кипре, россияне проводят в среднем 10 дней. Но отдых обходится дороже – около 120 000 руб. (на неделю на двоих в августе) 6/10 Pixabay Болгария на 6-м месте, здесь глубина бронирования – одна из самых значительных: 86 дней (у Греции – 96 дней, у Хорватии – 93, у Черногории – 65). Популярны бюджетные отели и отели «все включено» 7/10 Pixabay Черногория (7-е место) в этом году выглядит аномалией, отмечает АТОР: туристы нередко просят подобрать частное размещение, растет спрос на виллы. Больше и длительность отдыха – в среднем 14 дней 8/10 Pixabay В Тунисе россияне отдыхают обычно 7-10 дней в отелях 4-5* с системами питания «все включено» или «ультра все включено», тратят 73 000 руб. 9/10 Александра Астахова / Ведомости Замыкает список представленных АТОР стран Италия. Наиболее популярные курорты там – Римини, Риччоне, Милано Маритима, Искья, Сицилия. Наибольшим спросом пользуются отели 3-4* 10/10

Похожи ли Кипр и Турция

По специфике отдыха Кипр сильно похож на Турцию, и это в значительной степени определяет спрос на данное направление, считает Победкин: «У Кипра и Турции похожие визовые режимы для российских туристов: провиза в Кипр оформляется бесплатно в течение суток в электронном виде, в Турцию виза совсем не нужна. Лететь до Кипра 3,5 часа, как и до Турции, средняя стоимость тура на Кипр - 104 000 руб. (в Турцию - 96 000 руб.)».

Кипр и Турция – абсолютно разные направления и по предпочтениям туристов, и по организации отдыха на самих курортах, уверена Елена Бельская, руководитель направления «Кипр» компании «Музенидис трэвел» (об этом она сказала «Вестнику АТОР»). По ее словам, Кипр предлагает сервис европейского уровня при разнообразии типов отдыха – и пляжный, и насыщенный экскурсионный, и молодежный, и семейный, и паломнический. Бельская также отмечает высокий уровень безопасности в стране.

По оценке большинства участников рынка, опрошенных «Вестником АТОР», предложение Турции в этом сезоне мало влияет на спрос по Кипру.

Большинство туроператоров на кипрском направлении сообщают, что российские туристы выбирают в среднем 10-дневные поездки с размещением в отелях «4 звезды» с полным пансионом или all inclisive, говорится в «Вестнике АТОР». Среди курортов в лидерах продаж Айя-Напа и Протарас. Возрос интерес и к бюджетному размещению, отмечает «Музенидис трэвел».

Сколько тратят туристы

По последним данным (за май 2017 г.), на Кипре россияне тратят на человека в среднем по 692,76 евро за приезд, или по 82,47 евро в день, подсчитали в местной статистической службе (рост на 20,1% и 17,2% соответственно по сравнению с маем 2016 г.). Как правило, из России на Кипр летят два-три человека. А вот британцы за последний год стали экономнее: их расходы сократились до 716,04 и 72,33 евро соответственно (-12,2% и -7,8%). Больше всего из приехавших на остров в мае тратили ливанцы (132,24 евро в день), бельгийцы (121,03), американцы (118,71 евро) и израильтяне (112,89 евро). Средние траты всех туристов составили 696,08 евро на человека, дневные расходы - 79,1 евро.

В Кипрской организации по туризму ожидают, что турпоток из России сохранится на уровне 2016 г., а при благоприятных условиях вырастет на 10-15%.