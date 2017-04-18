Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Российские туристы возвращаются в Европу

Российские туристы снова стали ездить на отдых в Европу

Там они предпочитают больше пляжные направления, чем экскурсионные, отмечают туроператоры
Российские туристы снова стали ездить на отдых в Европу
Российские туристы снова стали ездить на отдых в Европу
Е. Разумный / Ведомости

Российские туристы снова заинтересовались европейским направлением: количество запросов на туры в страны Европейского союза выросло на 61%, подсчитали аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР), используя данные статистики «Яндекса». Европейское направление действительно показывает восстановление в организованном туризме, в среднем количество ранних бронирований выросло на 30%, подтверждает гендиректор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Спрос на авиабилеты в страны Европы в марте 2017 г. вырос на 15% год к году, добавляет директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

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