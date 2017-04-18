Российские туристы снова стали ездить на отдых в Европу

Российские туристы снова заинтересовались европейским направлением: количество запросов на туры в страны Европейского союза выросло на 61%, подсчитали аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР), используя данные статистики «Яндекса». Европейское направление действительно показывает восстановление в организованном туризме, в среднем количество ранних бронирований выросло на 30%, подтверждает гендиректор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Спрос на авиабилеты в страны Европы в марте 2017 г. вырос на 15% год к году, добавляет директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров