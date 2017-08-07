Спрос россиян на отдых на Кипре растет

Petros Karadjias / AP

При этом наиболее заметный рост туристического потока пришелся на низкий сезон: в январе количество российских туристов на Кипре увеличилось на 158% по сравнению с январем 2016 г. (на фото фуникулер в горах Троодос), в феврале – на 96%, в марте – на 55%, в апреле – на 22%. В летние месяцы турпоток вырос не более чем на 3%

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