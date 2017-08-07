Спрос россиян на отдых на Кипре растет
Максимальный рост туристического потока пришелся на зимние месяцы
Несмотря на возвращение Турции как туристического направления, спрос россиян на отдых на Кипре в этом году вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные компаний
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При этом наиболее заметный рост туристического потока пришелся на низкий сезон: в январе количество российских туристов на Кипре увеличилось на 158% по сравнению с январем 2016 г. (на фото фуникулер в горах Троодос), в феврале – на 96%, в марте – на 55%, в апреле – на 22%. В летние месяцы турпоток вырос не более чем на 3%
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Больше россиян на Кипр в первом полугодии 2017 г. приезжали только британцы, традиционно любящие Кипр. Также в первой пятерке въездных на Кипр – греки, израильтяне и немцы
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По статистике сервиса Airbnb россияне и вовсе занимают первое место по числу посещений Кипра, сильно опережая даже британцев. Также жилье на Кипре с помощью Airbnb активно снимают жители Германии, США, Франции и Украины
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Самые популярные населенные пункты у россиян – Фамагуста, Пафос (на фото ванны Адониса, расположенные недалеко от города), Лемесос, Никосия и Лепка
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В компании TUI рассказали, что предпочтения их клиентов по сравнению с прошлым годом не изменились: самые популярные места отдыха — Айя Напа и Протарас
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На сайте Tripadvisor пятерка самых популярных направлений выглядит так: Пафос, Лимасол, Никосия, Протарас, Айя-Напа
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Также туроператоры отмечают рост интереса к отелям высокого уровня, от «4 звезд» и выше. Недельный отдых в таком отеле в августе эксперты оценивают примерно в 80 000–100 000 руб. на двоих (без учета дороги)
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Самые недорогие из доступных на середину августа 4-звездочных отелей на сайте booking.com стоят около 40 000 руб. на двоих за неделю размещения, но это, как правило, либо не очень популярные у туристов населенные пункты, либо спецпредложения
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Одно из самых дорогих предложений Кипра на booking.com — аренда яхты или «передвижного дома», как его называют на сайте. Например, недельный отдых в августе на яхте Panormitis обойдется в 423 000 руб. (данные на 8 августа). Panormitis пришвартована в 100 м от пристани Ларнаки. На яхте обустроены гостиный уголок, обеденная зона и кухня с посудомоечной машиной и духовкой, а также для барбекю, уточняется на сайте
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