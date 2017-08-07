Линии жизни

Спрос россиян на отдых на Кипре растет

Максимальный рост туристического потока пришелся на зимние месяцы
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