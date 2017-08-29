Доходы Кипра от туризма выросли в июне на 15%

Доходы туристической отрасли Кипра выросли в июне на 15% до 347,2 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило статистическое агентство Cystat. Количество приехавших на остров туристов увеличилось в том же месяце на 14%, составив 472 450 человек.

За полгода доходы от туризма, по данным Cystat, увеличились на 20% в годовом исчислении. Совокупный турпоток вырос на 17% до 1,46 млн человек, сообщала ранее служба. В первом полугодии Кипр посетили 332 980 россиян.

По данным за июнь 2017 г., средние расходы туристов в день составили 79,02 евро против 78,34 евро в июне прошлого года. Средние расходы на человека за период пребывания, оцененный в 9,3 дня, – 734,89 евро. Средняя длительность отдыха туристов осталась такой же, как и год назад, расходы же их увеличились на 6,36 евро.

Россияне потратили на человека в среднем по 766,39 евро за приезд, или по 78,2 евро в день (они проводят на острове обычно 9,8 дня). Британцы, которых на Кипр приезжает больше всего, были чуть более бережливы – 757,96 и 78,14 евро соответственно. Больше других туристов раскошелились швейцарцы, которые обычно отдыхали 7,7 дня, тратя за это время 981,34 евро, или по 127,45 евро в день.