Где и за сколько россияне отдыхали летом
Самые популярные туристические направления с мая по сентябрь 2017 года
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) самым популярным направлением выездного туризма в 2017 г. стала Турция, на лидерство которой не повлияла даже эпидемия вируса Коксаки. Хотя общий спад продаж после появления информации о вирусе составил около 30% относительно предыдущего месяца, общее число туристов, по предварительным оценкам, с начала года до сентября составит более 2 млн
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Сервис Travelata.ru также называет Турцию самым популярным направлением у россиян. Проанализировала данные онлайн-продаж турпакетов от 120 туроператоров, компания выяснила, что на Турцию прошлось 44% всех купленных туров. Средний чек на туры в Турцию составил 77 000 руб.
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Спад продаж в Турции не привел к росту спроса на направлениях внутреннего туризма, говорят в АТОР. Туристы, которые отказывались от путевок в Турцию, выбирали зарубежные курорты с аналогичным типом отдыха - Грецию, Кипр, Болгарию, Испанию, Хорватию, Черногорию, Италию
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Из-за открытия Турции пострадали Греция, Кипр и Тунис, спрос на которые заметно снизился по сравнению с 2016 г. На эти страны пришлось 9%, 7% и 7% купленных туров соответственно. Средний чек на отдых летом 2017 г. в составил: в Греции 73 000 руб., на Кипре — 91 000 руб. и в Тунисе — 77 000 руб. В целом отдых подешевел, подсчитали в Travelata.ru: в прошлом году стоимость была примерно на 10% выше
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На aviasales.ru самыми востребованными среди зарубежных направлений оказались Армения, Молдавия, Италия, Грузия и Испания
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При этом спрос на европейские страны по сравнению с прошлым годом заметно упал. Например, бронирования в Испанию снизились на 26%, в Германию на 22%, в Чехию на 18%. Ближайшее зарубежье, напротив, лидирует: Азербайджан прибавил 68% бронирований, Армения - 40%, Грузия (на фото) - 34%. Востребованность закавказских республик в aviasales.ru объясняют более доступной стоимостью перелета
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В топ внутренних направлений вошли Краснодарский край (регион Большого Сочи), Крым, Санкт-Петербург, Москва, Казань. Бархатный сезон вряд ли кардинально изменит этот список, но может изменить порядок мест в десятке. Например, Анапа на осень объявила привлекательные цены, что может помочь региону подняться в рейтинге, считают в АТОР
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По данным Travelata.ru, доля российских курортов в общих продажах за год снизилась с 23% до 11%. При этом средняя стоимость туров по России на лето 2017 г. изменилась в меньшую сторону по сравнению с прошлым летним сезоном и составила 43 000 руб. (год назад эта цифра составляла 50 000 руб.). Самый дешевый тур обошелся в 8084 руб. За эти деньги один человек улетел на четыре ночи в пансионат в Алуште с завтраками
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Aviasales напротив второй год подряд фиксирует снижение популярности выездного туризма. По данным поисковика, летом 2015 г. соотношение внутренних и международных рейсов составляло 75% и 25% соответственно, а в этом году доля России выросла до 80%. Лидером по числу летних бронирований стал Краснодарский край (на регион пришлось 16% продаж), на втором месте — Крым (11%)
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Сервисом Airbnb летом 2017 г. воспользовались 506 тыс. российских путешественников, в том числе 138 тыс. путешествующих семьями. Самыми востребованными внутренними направлениями стали Тюмень (+201%) и Омск (+195%). Средняя стоимость аренды жилья в России в летний период составила $65 за сутки, а средняя цена, уплаченная каждым гостем, - $17
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На Airbnb самый значительный рост спроса у российских пользователей по сравнению с летом 2016 г. пришелся на Гавану (+764%), турецкую Аланью (+546%) и Баку (+404%)
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