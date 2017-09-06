Где и за сколько россияне отдыхали летом

Владимир Гердо/ТАСС

По данным Travelata.ru, доля российских курортов в общих продажах за год снизилась с 23% до 11%. При этом средняя стоимость туров по России на лето 2017 г. изменилась в меньшую сторону по сравнению с прошлым летним сезоном и составила 43 000 руб. (год назад эта цифра составляла 50 000 руб.). Самый дешевый тур обошелся в 8084 руб. За эти деньги один человек улетел на четыре ночи в пансионат в Алуште с завтраками

8/11