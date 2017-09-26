Туристический поток на Кипр в 2017 году может стать рекордным

В нынешнем году количество туристов, посетивших Кипр, может превысить 3,6 млн, заявила во вторник Кипрская организация по туризму (КОТ). По ее данным, если это произойдет, туристический сектор острова установит новый рекорд.

Максимальным в истории, по данным КОТ, стало и количество приезжих в августе – 2,51 млн.

Туристический сектор страны на подъеме, свидетельствуют данные статистического ведомства Cystat. В первом полугодии доходы от туризма увеличились на 20% в годовом исчислении.

Особенно отрадным стал тот факт, что наибольший прирост турпотока, 19,9%, был отмечен в зимний период, с января по апрель 2017 г., отметила КОТ. Месяц назад министр транспорта Кипра Мариос Деметриадес назвал увеличение зимнего турпотока важнейшим приоритетом. По его словам, министерство транспорта в сотрудничестве с КОТ и оператором аэропортов Hermes разработало планы продвижения зимнего туризма на острове зарубежным клиентам.