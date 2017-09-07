Россияне все охотнее проводят отпуск за границей

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Туристический поток за август стал самым большим за последние четыре года Pixabay

Выездной турпоток из России начинает восстанавливаться: в январе – июне 2017 г. число россиян, отдыхающих за рубежом, выросло на 29% год к году до 17 млн человек, подсчитал Росстат. Правда, это по-прежнему меньше докризисных 20,1 млн человек – на 15% (подробнее см. график).

При этом рынок организованного туризма в 2017 г. уже увеличился на 40%, до конца года рост продолжится, отмечает сооснователь сервиса Onlinetours.ru Константин Победкин. В 2017 г. туристический рынок действительно быстро восстанавливается в первую очередь за счет возвращения Турции, подтверждает сооснователь сервиса онлайн-бронирования Level.Travel Эллин Толстов. С ним согласен представитель TUI: у этого туроператора Турция составила половину всех продаж. Даже периодически возникающие негативные новостные поводы в отношении этой страны не особо влияли на выбор туристов, отмечает Толстов. Например, 11 августа Ростуризм уведомил российских туристов об угрозе безопасности здоровью для пребывающих в Турции из-за участившихся случаев заражения энтеровирусной инфекцией. Отказы были единичные – обратился лишь 1% клиентов, отмечает Толстов.

Самый популярный курорт в Турции – Анталийское побережье: на него приходится 80–95% всех продаж турагентов и туроператоров в эту страну. За январь – август 2017 г. в турецкий аэропорт Антальи, как следует из его данных, прилетело 2,7 млн россиян. Туристический поток за август стал самым большим за последние четыре года. Согласно статистике аэропорта, в августе Анталийское побережье посетили 654 410 россиян, или на 3,3% больше, чем в докризисном августе 2014 г. Всего этим летом в Анталье побывали 1,97 млн россиян: это почти столько же, как летом три года назад, – разница менее 1%. Другая причина роста турпотока из России – укрепление рубля, продолжает представитель TUI. По сравнению с 2015 г. зарубежные поездки в целом стали обходиться россиянам дешевле на 14%, по России – на 21%, говорит Толстов.

Другими популярными зарубежными направлениями стали Греция и Черногория, добавляет Толстов. Так, по его словам, греческие отельеры давали хорошие скидки, чтобы конкурировать с турецкими курортами. Возможно, выездной турпоток сможет превысить показатели 2014 г., считает представитель туроператора TUI: многое зависит от бархатного сезона – туры на Кипр и в Турцию продаются до конца октября. Всего по итогам 2017 г. в Турции отдохнут 3–3,5 млн российских туристов, считает Победкин. В 2014 г. их было 4,2 млн человек, по данным турецкой статистики. Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что рынок ожил и в 2018 г. может достигнуть пиковых докризисных уровней, полагает Победкин.