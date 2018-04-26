Как выбрать между курортным сбором и турпотоком
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Не вовремя у нас проводится чемпионат мира по футболу. Властям Краснодарского края в марте пришлось на два с половиной месяца отложить старт взимания курортного сбора, ведь на мундиаль приедут не только российские, но и иностранные болельщики. А в среду уже власти Крыма перенесли его вообще на год – не то чтобы у них возникли какие-то сомнения, просто они не смогли подготовиться к столь ответственному шагу так, чтобы не спугнуть туристов. На фоне спада интереса к внутреннему туризму даже небольшие доплаты могут сыграть роль последней капли – и отвратить российских туристов от отечественных курортов.
Закон о сборе за пользование курортной инфраструктурой (не должен превышать 100 руб. в сутки) вступает в силу 1 мая 2018 г., его могут взимать в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском крае, а также в Крыму. Целевой налог на туристов должен идти в региональный бюджет на развитие туристической инфраструктуры, впрочем, проконтролировать его целевое расходование будет непросто.
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