Что получит российская экономика от ЧМ-2018

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Не только болельщики, но и экономика порадуется чемпионату мира по футболу Андрей Гордеев / Ведомости

Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу суммарно за 2013–2018 гг. обеспечат России дополнительный 1% к ВВП (около 820 млрд руб.), свидетельствуют предварительные итоги исследования консалтинговой компании McKinsey, с которыми ознакомились «Ведомости». Эксплуатация построенной к ЧМ инфраструктуры и увеличение турпотока могут приносить дополнительные 80–110 млрд руб. к инвестициям и 120–180 млрд руб. к ВВП ежегодно на протяжении следующих пяти лет.

Официально на подготовку потрачено 1,2 трлн руб., следует из презентации McKinsey. Главным образом, это инвестиции в строительство спортивной и транспортной инфраструктуры и благоустройство. С 2018 г. дополнительный вклад в ВВП станет вносить развитие туризма. В этом году развитие туризма увеличит ВВП дополнительно на 121 млрд руб., в следующие пять лет – на 40–70 млрд ежегодно, отмечается в презентации McKinsey. Поток туристов из-за рубежа в регионы проведения ЧМ-2018 вырастет на 14–18%, российских туристов – на 10–26%. Во время ЧМ-2018 выручка 4–5-звездочных отелей может вырасти до 40%, 3-звездочных – до 15%, рассуждает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Ginza Project (рестораны «Джон Джоли», Mercedes Bar, Sixty и др.) ожидает роста трафика и выручки в своих ресторанах на 25–30%, говорит ее гендиректор Алексей Волков. Представитель сети кофеен «Шоколадница» ждет рост на 10–15%. Кроме того, чемпионат в течение еще пяти лет может ежегодно обеспечивать 140 000–200 000 рабочих мест, 60–90 млрд руб. дополнительных доходов населению, 20–30 млрд руб. налоговых доходов бюджету и 100–150 млрд руб. выручки малому и среднему бизнесу, рассчитывают в McKinsey.