Что получит российская экономика от ЧМ-2018
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу суммарно за 2013–2018 гг. обеспечат России дополнительный 1% к ВВП (около 820 млрд руб.), свидетельствуют предварительные итоги исследования консалтинговой компании McKinsey, с которыми ознакомились «Ведомости». Эксплуатация построенной к ЧМ инфраструктуры и увеличение турпотока могут приносить дополнительные 80–110 млрд руб. к инвестициям и 120–180 млрд руб. к ВВП ежегодно на протяжении следующих пяти лет.
Официально на подготовку потрачено 1,2 трлн руб., следует из презентации McKinsey. Главным образом, это инвестиции в строительство спортивной и транспортной инфраструктуры и благоустройство. С 2018 г. дополнительный вклад в ВВП станет вносить развитие туризма. В этом году развитие туризма увеличит ВВП дополнительно на 121 млрд руб., в следующие пять лет – на 40–70 млрд ежегодно, отмечается в презентации McKinsey. Поток туристов из-за рубежа в регионы проведения ЧМ-2018 вырастет на 14–18%, российских туристов – на 10–26%. Во время ЧМ-2018 выручка 4–5-звездочных отелей может вырасти до 40%, 3-звездочных – до 15%, рассуждает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Ginza Project (рестораны «Джон Джоли», Mercedes Bar, Sixty и др.) ожидает роста трафика и выручки в своих ресторанах на 25–30%, говорит ее гендиректор Алексей Волков. Представитель сети кофеен «Шоколадница» ждет рост на 10–15%. Кроме того, чемпионат в течение еще пяти лет может ежегодно обеспечивать 140 000–200 000 рабочих мест, 60–90 млрд руб. дополнительных доходов населению, 20–30 млрд руб. налоговых доходов бюджету и 100–150 млрд руб. выручки малому и среднему бизнесу, рассчитывают в McKinsey.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
******, ******* ********** *********** ** ****** ************ ********** ****** ********. ***** *********** **** ** ******* * ********, ******** * *** ********* ****** *********** ******** * ********* **** *** ************* **********, *** * * **** ***** *********-****. **, ********, * ****** ***** *********-**** *********** ***** ******. ** ** ******** *********** *******: * **** ***** ********* ** *****, * * *** ***** **-**** – ****, ******* ** ****** ********.
****** ***** ********** * **-**** ********** ******** * *************** *******: ** **** ******** ************** ******* ************ ******* *** * ****–**** **. ******** ***** *** ** **%. * ********** * ************* **** ************** *** ******* ***** ***********-**** * *********-****: *** ****** ******* ****** ******* ******, * *** ******** ** *%.
******* ********* *****-***** ******* ****** ** ********* ********* *************: «**************, *** ** ****** **************, ** ******* ***** ********* *********, * ********** *********-**** ************* ******** ***** ** ***********. **, **** ** ********** *******, ******* ***** * **** *. ********* $** ****, ** *** ************ ****** * ******* – *. *. ****** – ********* $** ****, * * **** *. **** ************** $** **** * $** ****. *** ******* * ***, ***, **** ***** ************* ******** ** ********** ** ********** ******** *********, *************** ***** *************** ** **********. ******* ** ****, *** **-**** **** ************ ***************** ******».
***** ***** *********** * ********* ******* ***** ***** ********* *********, ******** ******* ********* *** ******** *********, – ********, * ******** **** ********, * *** – ************ ********** *****. ** * ********* ********** ********* ******* ********** ** *****, ****** **: ***** ****** ********** ******** ********** ***** **–** **** ***. * *** **** ** **** *** – *** ***** ***** *% **** *********** ********. * **** **, **** ** ********** ** ****, *** ** ******, *** ** **** ** ****** **********: ****** **** ** ********* ** ****** *******, ********* *** **************, ************* **************. ************** ****** ** ********** ***** ********** * ********** *********, ** ** ********* ***** ******, ********** *********. * *** ****** ** **, *** ******** *********** ********** * ******, *** ******* ***** ****** * * ******* ********* ********, ***** ** ***********: ** **** ******* * ********** ******** * ****** * *** *** **********, *** *********.
************* ******** ********* ** ************.