Билеты «Победы» в города ЧМ-2018 оказались дороже билетов «Аэрофлота»

Билеты «Победы» в города - организаторы ЧМ-2018 оказались дороже билетов «Аэрофлота» Максим Стулов / Ведомости

Авиакомпания «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в четверг, 8 февраля, начала продажи билетов на летний сезон 2018 г. (с конца марта до конца октября). Остальные регулярные перевозчики продают билеты на летний сезон с прошлого года.

Билеты лоукостера из Москвы в дни чемпионата мира по футболу в города, где пройдут матчи, оказались дороже, чем у «Аэрофлота». Это при том, что «Аэрофлот» позиционируется как премиальный перевозчик и по самому дешевому билету разрешает перевозить 23 кг багажа и почти любую ручную кладь, а самый дешевый билет «Победы» не позволяет провозить багаж и в салон можно взять только небольшие предметы.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Самый дешевый билет «Победы» из Москвы в Волгоград в дни ЧМ-2018 будет стоить от 3000 до 5000 руб. в зависимости от даты поездки. У «Аэрофлота» билеты во все дни ЧМ-2018 начинаются от 3254 руб. В Екатеринбург «Победа» повезет за 4000-7000 руб., «Аэрофлот» - от 3753 руб. В Ростов билеты «Победы» стоят 4500-6000 руб., у «дочки» «Аэрофлота» «России» (ее тарифы определяет материнская компания) - от 4123 руб. В Самару билеты лоукостера стоят от 2500-4500 руб., у «Аэрофлота» - от 3500. И только в Сочи «Победой» можно улететь дешевле - 4000-7000 руб., минимальная цена у «Аэрофлота» в зависимости от рейса - 6400-10 000 руб.

Расценки на билеты «Победы» в Саранск, Санкт-Петербург и Калининград еще не появились в системе для продажи. В Нижний Новгород лоукостер не летает.

Сразу после жеребьевки матчей ЧМ, которая прошла 1 декабря, болельщики стали раскупать билеты и уже через пару дня средние цены в города ЧМ выросли на 10%, заметил сервис aviasales. Представители «Аэрофлота» и второго крупнейшего игрока S7 объясняли, что цены не повышались - просто самые дешевые билеты быстро закончились и остались дорогие. Но в январе у «Аэрофлота» появились новые билеты по самым низким тарифам. Самые дешевые билеты у «Аэрофлота» остаются и сейчас по всем городам ЧМ-2018.

«Очевидно, что "Аэрофлот" выставил билеты по нижней ценовой границе и закрыл билеты по верхней цене», - объясняет топ-менеджер российской авиакомпании цены «Аэрофлота» на дни ЧМ. Такие действия в период повышенного спроса, скорее всего, политически мотивированы, направлены на заигрывание с массами, добавляет он.

«Ведомости» ожидают комментарий «Аэрофлота». У национального перевозчика есть и другая благотворительная акция - на матчи сборной России (14 июня в Москве, 19 июня в Санкт-Петербурге и 25 июня в Самаре, а если сборная выйдет из группы, то и на матчи плей-офф) он отвезет болельщиков из России за 5 руб.

Если не брать во внимание «Аэрофлот», то цены на билеты «Победы» ниже, чем у остальных российских авиакомпаний. Например, у S7 билеты в Волгоград на дни игр стоят от 9000 руб., а в остальные даты – от 13 600 руб., 15 600 руб. В Самару - 7300 руб., но во многие дни – 16 000 руб.