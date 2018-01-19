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Анастасия Иванова
Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: Чемпионат для миллионеров

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиницы

Цены на частные апартаменты взлетели до небес

На дни матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. в регионах заканчиваются гостиницы, подсчитали аналитики сервиса OneTwoTrip. Например, в Саранске и Волгограде свободных номеров нет совсем, в Екатеринбурге осталось лишь 2,5% гостиниц, причем на два матча из четырех также нет свободных вариантов. В Нижнем Новгороде, Казани и Самаре доступно менее 10% гостиниц. Проблем с наличием мест нет только в Санкт-Петербурге и Сочи. В Москве доступно 22% номеров, отмечает директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. К столице приковано максимальное внимание болельщиков, и именно с нее большинство зарубежных гостей начнет визит в Россию.

Еще не распродано более 50 000 билетов, спрос на жилье будет возрастать. Отельеры сами управляют бронированиями, продолжает Гинес. Возможно, часть мест они хотят продать ближе к чемпионату.

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