В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиницы
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На дни матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. в регионах заканчиваются гостиницы, подсчитали аналитики сервиса OneTwoTrip. Например, в Саранске и Волгограде свободных номеров нет совсем, в Екатеринбурге осталось лишь 2,5% гостиниц, причем на два матча из четырех также нет свободных вариантов. В Нижнем Новгороде, Казани и Самаре доступно менее 10% гостиниц. Проблем с наличием мест нет только в Санкт-Петербурге и Сочи. В Москве доступно 22% номеров, отмечает директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. К столице приковано максимальное внимание болельщиков, и именно с нее большинство зарубежных гостей начнет визит в Россию.
Еще не распродано более 50 000 билетов, спрос на жилье будет возрастать. Отельеры сами управляют бронированиями, продолжает Гинес. Возможно, часть мест они хотят продать ближе к чемпионату.
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