На чемпионат мира по футболу в Россию могут приехать до двух миллионов туристов

Паспорт болельщика на ЧМ-2018 будет действовать за 10 дней до и после турнира Донат Сорокин / ТАСС

Чемпионат мира по футболу в России в 2018 г. могут посетить свыше полутора миллиона болельщиков. Такую цифру назвал на конференции «Ведомостей» руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Руководитель департамента спорта и туризма г. Москвы Николай Гуляев прогнозирует приезд в Россию двух миллионов туристов и болельщиков. Москву посетят 700 000-800 000 человек, а общее число туристов за период чемпионата (с 14 июня по 15 июля 2018 г.) может составить около 5 млн, считает Гуляев.

Если прогнозировать финансовую отдачу от турнира, то максимальную получит Москва, считает старший региональный вице-президент по Восточной Европе и России Carlson Rezidor Hotel Group Мишель Сталпорт. Столица или самый крупный город страны, где проходит чемпионат, почти всегда принимает максимальное число туристов и зарабатывает на мероприятии больше всех. Правда, чемпионат Европы — 2016 во Франции стал исключением. Тогда отели Парижа слишком повысили цены, чем воспользовались гостиницы пригорода и других крупных городов Франции. Но в России повторение этой ситуации невозможно: Москва — крупнейший транспортный хаб страны, почти все туристы приедут на турнир через нее. Кроме того, остановятся в Москве, а в другие города будут ездить только на матчи или с одно-двухдневной экскурсией.

Около 60% всех бронирований отелей на период турнира приходится на Москву, еще 30% - на Санкт-Петербург и Сочи, меньше 10% - на остальные восемь городов, принимающих турнир, рассказал региональный менеджер по России, Украине и странам СНГ Expedia.com Антон Кузнецов.

Москва уже сейчас полностью готова к чемпионату, это подтвердила последняя проверка FIFA, уточнил Гуляев. В дни соревнований нужно будет только украсить город подсветкой и соответствующим оформлением, установить временные указатели. Во время чемпионата на площадке на Воробьевых горах будет работать фан-зона, рассчитанная на 25 000 человек. Там будут транслировать все матчи турнира. Помимо спортивной и дорожной инфраструктуры город подготовил персонал, который будет работать с туристами и болельщиками. К соревнованию аттестованы 1450 гидов-переводчиков, говорящих на 28 языках, и 810 русскоговорящих экскурсоводов.

Размещение полутора, двух и даже пяти миллионов туристов за месяц не станет проблемой для гостиниц Москвы, считает вице-президент по операционной деятельности в России и странах СНГ Interstate Hotels & Resorts (управляет брендами Hilton, Marriott, Best Western, Holiday Inn и проч.) Константин Горяинов. По его словам, эта цифра сопоставима с числом посещающих Москву в высокий сезон в последние два-три года. Сейчас можно без проблем найти свободные места в отелях любой ценовой категории, от пятизвездочных до хостелов. Максимальная загрузка и наиболее высокие цены зафиксированы на даты группового этапа и матчей открытия и закрытия. С 3 по 11 июля, когда в Москве не будет игр, свободных номеров почти в два раза больше (во всех категориях гостиниц), чем в остальные дни.

Самыми востребованными у туристов являются отели средней ценовой категории. Об этом помимо Горяинова говорили Сталпорт и вице-президент по продажам, маркетингу и дистрибуции в России, Грузии и СНГ AccorHotels Алистер Робертсон-Уоттс. По данным сайта expedia.com, на этот сегмент приходится 48% всех бронирований на период чемпионата.

Предельный уровень цен на гостиничные услуги установлен постановлением правительства, за его выполнением следят Ростуризм и Роспотребназор. В январе был выявлен 41 случай завышения цен, в начале февраля — 69, на конец февраля — 23, уточнил Сафонов. Представители отельных сетей (присутствовавшие на конференции) подтвердили, что соблюдают установленные правила, но подняли вопрос о сроках ограничения. Сейчас предельные цены контролируются не только на период чемпионата, но и за месяц до и после турнира. По словам отельеров, эти даты необоснованны: паспорт болельщика действует за 10 дней до и после турнира. Ограничение отелей самим формировать ценовую политику еще три недели в этом контексте непонятно.

Первоначально действие паспорта болельщика (Fan ID) ограничивалось первым и последним днем турнира. Это условие могло серьезно осложнить иностранным болельщикам посещение, например, финального матча: если предположить, что он заканчивается позже ожидаемого, то турист не успевал бы даже доехать до аэропорта, не просрочив Fan ID. Этот момент был учтен организаторами чемпионата, и норма была оперативно изменена.