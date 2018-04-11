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Продажи зарубежных туров снизились до 40% из-за падения курса рубля

Продажи зарубежных туров снизились во вторник как минимум на 10%, а в некоторых случаях и на 30-40%. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, передает «Интерфакс».

По ее словам, это произошло из-за обвала российского фондового и валютного рынков. Курс доллара превысил 63 руб. впервые с декабря 2016 г., а евро – 78 руб., напомнила Тюрина.

Она также не исключила, что если подобная ситуация будет продолжаться, то туристический рынок может «замереть», как это было в 2014 г. Однако есть и плюс: например, Турция и Греция из-за высокого спроса завысили цены, теперь же им надо будет снижать стоимость размещения как минимум на 10%, сказала Тюрина.

Пик выездного туризма среди россиян пришелся на 2014 г., тогда за рубеж выехали отдыхать 42,9 млн человек. В 2015-2016 гг. рынок падал на 19 и 9% соответственно, в первом полугодии 2017 г. он вырос на 30%.