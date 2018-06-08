ЦБ Турции вынужден был снова поднять ставку
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Пытаясь сдержать инфляцию и стабилизировать курс национальной валюты, центробанк Турции продолжает повышать ключевую ставку. С начала года курс лиры ослабел к доллару США более чем на 15% из-за опасений по поводу перегрева турецкой экономики. В мае курс опустился до рекордного минимума – 4,92 лиры/$, и центробанк после экстренного заседания повысил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта до 16,5%. Но из-за ослабления лиры и роста цен на нефть инфляция в Турции ускорилась до 12,15% при таргете 5%. И в четверг ЦБ снова повысил ставку – до 17,75%.
Это «поможет немного стабилизировать рынок перед [президентскими и парламентскими] выборами» 24 июня, цитирует Financial Times (FT) стратега BlueBay Тима Эша. После объявления центробанка курс поднялся с 4,58 до 4,45 лиры/$. Турция снова привержена традиционной денежной политике, комментирует решение главный экономист «Ренессанс капитала» Чарльз Робертсон.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
** ******** ********* ************* ******* ********** ******* ****** ******** ** ******** ********. ** ******, *** ********* ****** ******** * ********* ********, * ******** ******* ******** ** ******** ********* * ****** ****** ** *******. *** ******** *********** ********* *****’*, ******* * *********** ****** «********* **-** ************* ******** ******** ******* * ***** * ************ ************** * ******* ******** *******». ** ******* ****** *****’* ********* ********* ******* ****** ** ********* * ******** ******* ***** ** *** * * ** *,*% * **** *. ***** ***** ** *,*% * **** *.
***** *** ************* ******** ****** * *********, *********** ********** * ********, ******** ********* ***, ************ **************** * ****** * ****** ******* ************** ******* ****** *********** ********** * ************* ****** * ***. ** ****** ********* ************* ******** (***), ***** ******** $**,* ****, *************** ******** ******* ***** ******* ***** * *********. *** *********: * ****** ***** *** ***** $*** ***, * ** ********** ** ******* ********** ****** ******** $*** ****. * ********* *** ***** ******* ***** ********** * ****** **** *., ***** ******* ***** *** ****** *********** ***.
******* ****** ******** **** * ************* **** **** ******* *********** ******* * *********** *********** ************ ***, **** *********** ********* ******* (***) ***** ********* ********** **** ***** ******** ********** ******. *** ******* ** **** ****** * ******* ** ************ ** ***** ****** *****, ** ************* ****** *** ******* «******* ****» * **** *************** *********** ******** ******** *** * ********** ******** ******* ************ ********* *** ************** ********** ********, ********** **-** ********* ******* ******. ** ****** ******, *** ******* ****** ** ***** ********** ********* ************* *****.
*************** ************* ********** * ************* ******* ** **********, * * ****** *** * ***** **********, ******** ******* ********* **** *****. ** ************, *** ********** ***** ************* * ***** ************* ********** ** ************* ******.