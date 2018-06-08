Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4584 от 08.06.2018 под заголовком: Ставка на независимость

ЦБ Турции вынужден был снова поднять ставку

Он пытается сдержать рост инфляции и ослабление лиры
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Пытаясь сдержать инфляцию и стабилизировать курс национальной валюты, центробанк Турции продолжает повышать ключевую ставку. С начала года курс лиры ослабел к доллару США более чем на 15% из-за опасений по поводу перегрева турецкой экономики. В мае курс опустился до рекордного минимума – 4,92 лиры/$, и центробанк после экстренного заседания повысил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта до 16,5%. Но из-за ослабления лиры и роста цен на нефть инфляция в Турции ускорилась до 12,15% при таргете 5%. И в четверг ЦБ снова повысил ставку – до 17,75%.

Это «поможет немного стабилизировать рынок перед [президентскими и парламентскими] выборами» 24 июня, цитирует Financial Times (FT) стратега BlueBay Тима Эша. После объявления центробанка курс поднялся с 4,58 до 4,45 лиры/$. Турция снова привержена традиционной денежной политике, комментирует решение главный экономист «Ренессанс капитала» Чарльз ­Робертсон.

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