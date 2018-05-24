Президент Турции Эрдоган напугал инвесторов
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Падение курса турецкой лиры продолжилось в четверг, несмотря на экстренное повышение ключевой процентной ставки накануне. По словам специалистов, центробанк Турции должен сделать больше, чтобы остановить девальвацию национальной валюты. Однако инвесторы не верят в его независимость, а президент Реджеп Тайип Эрдоган выступает против повышения процентных ставок и окружил себя сомнительными советниками.
Курс лиры к доллару США снизился примерно на 20% с начала года из-за беспокойства инвесторов по поводу перегрева турецкой экономики, роста дефицита счета текущих операций и 11%-ной инфляции. Кроме того, зависимость компаний от иностранного финансирования делает их уязвимыми перед укреплением доллара и повышением процентных ставок в США, предупреждают аналитики. Внешний долг турецких компаний равен $295 млрд и его становится все труднее обслуживать, пишет Financial Times.
Курс лиры опустился в среду на 5,1% до рекордно низких 4,92 лиры/$. Центробанк повысил ключевую процентную ставку с 13,5 до 16,5%, что позволило валюте укрепиться до 4,57 лиры/$. После этого Эрдоган пообещал «придерживаться глобальных принципов управления денежной политикой», но подчеркнул, что не позволит ЦБ «прикончить страну».
«По крайней мере, это показывает, что <...> существует предел терпимости [центробанка] к ослаблению лиры», – отметил стратег ING Крис Тернер. После экстренного повышения ставки нужно переходить к «более фундаментальному изменению политики» на фоне волатильности курса в последние недели, предупредил экономист Capital Economics Джейсон Тарви.
В четверг курс лиры продолжил снижаться, составив к 18.00 мск 4,79 лиры/$.
«Лира ослабевает гораздо сильнее остальных валют, за исключением аргентинского песо, из-за отсутствия доверия к центробанку», – говорит стратег SEB Пер Хаммарлунд (цитата по The Wall Street Journal).
Эрдоган, который за последние 15 лет консолидировал власть в Турции, заявляет о независимости центробанка. Но многие инвесторы ему не верят и считают, что он не слушает разумных советов экономистов. Вместо этого он окружил себя эксцентричными советниками, которые говорят ему то, что он хочет услышать. «Его советники – кучка идиотов и подхалимов», – приводит FT слова турецкого чиновника.
Например, Берат Албайрак, зять и один из ближайших к Эрдогану людей, заявил в среду, что падение курса лиры вызвано действиями «зарубежных» сил, желающих свергнуть правительство. Среди главных советников президента – Йигит Булут, который однажды заявил о попытках врагов убить Эрдогана с помощью телекинеза, и Джемиль Эртем, пообещавший выполнять советы МВФ «с точностью до наоборот».
В апреле Эрдоган объявил о проведении 24 июня досрочных президентских и парламентских выборов, и одно из его предвыборных обещаний – сохранить низкие процентные ставки. Во время визита в Лондон в мае он заявил, что вопреки общепринятому мнению повышение процентных ставок способствует ускорению, а не замедлению инфляции. Также он назвал высокие ставки «матерью и отцом всех зол» и пообещал усилить контроль за денежной политикой в случае победы на выборах.
«Это стало настоящим поворотным моментом, – приводит FT слова лондонского аналитика. – Инвесторы долгое время были уверены, что это правительство поддерживает бизнес. Теперь они спрашивают меня: он серьезно верит в то, что говорит?»
Дурмуш Йилмаз, экс-председатель центробанка Турции и советник оппозиционной партии IYI, предполагает, что Эрдоган специально старается обвалить курс лиры, чтобы создать ощущение кризиса и повысить свои шансы на выборах.