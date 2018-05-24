Президент Турции Эрдоган напугал инвесторов

ЦБ не может остановить падение лиры, потому что рынок сомневается в его независимости

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Pool / AP

Падение курса турецкой лиры продолжилось в четверг, несмотря на экстренное повышение ключевой процентной ставки накануне. По словам специалистов, центробанк Турции должен сделать больше, чтобы остановить девальвацию национальной валюты. Однако инвесторы не верят в его независимость, а президент Реджеп Тайип Эрдоган выступает против повышения процентных ставок и окружил себя сомнительными советниками.

Курс лиры к доллару США снизился примерно на 20% с начала года из-за беспокойства инвесторов по поводу перегрева турецкой экономики, роста дефицита счета текущих операций и 11%-ной инфляции. Кроме того, зависимость компаний от иностранного финансирования делает их уязвимыми перед укреплением доллара и повышением процентных ставок в США, предупреждают аналитики. Внешний долг турецких компаний равен $295 млрд и его становится все труднее обслуживать, пишет Financial Times.

Курс лиры опустился в среду на 5,1% до рекордно низких 4,92 лиры/$. Центробанк повысил ключевую процентную ставку с 13,5 до 16,5%, что позволило валюте укрепиться до 4,57 лиры/$. После этого Эрдоган пообещал «придерживаться глобальных принципов управления денежной политикой», но подчеркнул, что не позволит ЦБ «прикончить страну».