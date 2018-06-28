Финансы / Рынки

Фондовый рынок Китая отразил нарастающие проблемы в экономике

Начавшийся медвежий тренд связан далеко не только с торговой войной
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Китайский фондовый индекс Shanghai Composite упал более чем на 20% с пика в конце января, что традиционно считается переходом к медвежьему тренду. Рынок теперь находится на уровне мая 2016 г. Хотя падение котировок в последнее время связывалось с обострением американо-китайских торговых отношений, распродажи начались раньше. Задолго до того как президент США Дональд Трамп решил-таки ввести пошлины на китайский импорт стоимостью $50 млрд, ужесточение кредитной политики, сокращение ликвидности и ухудшение экономических показателей заставили инвесторов избавляться от китайских акций.

Споры вокруг пошлин лишь усугубили ситуацию.

Последний крупный обвал китайского рынка, наблюдавшийся в начале 2016 г., объяснялся заметным ухудшением экономических показателей. В этот раз, по словам аналитиков, сработал целый набор негативных факторов - от приближающейся торговой войны и проблем с зарубежными проектами Китая до сокращения кредитования в экономике и ухода с фондового рынка иностранных инвесторов.

Акции класса А (номинированные в юанях бумаги, торгующиеся на внутреннем рынке) начали показывать худшую динамику еще до объявления о пошлинах, подтверждает Тин Гао, начальник отдела стратегии на рынке акций UBS China: «Акции компаний из таких секторов, как сырье и материалы, промышленность, недвижимость, просели очень сильно: инвесторы закладывают в цены достаточно серьезные проблемы с ростом [экономики]».

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