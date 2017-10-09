«В этот раз все будет по-другому»

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Юйконь Хуан, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Максим Стулов / Ведомости

Многие экономисты считают Китай главным кандидатом на роль страны, в которой разразится следующий крупный экономический кризис. В последние годы он уже несколько раз давал поводы для беспокойства, ведь слишком многое в мировой экономике стало зависеть от Китая. Вопрос о том, совершит китайская экономика, темпы роста которой упали с двузначных значений в прошлом десятилетии до 6,5–7%, мягкую или жесткую посадку, стал одним из основных. Осложняется ситуация тем, что долговое бремя Китая превысило показатели ведущих развитых государств и рейтинговые агентства недавно впервые с конца 1980-х гг. понизили его кредитный рейтинг. Россия же в своем «повороте на Восток» пытается расширить экономические связи со страной, экономические риски которой, по мнению многих аналитиков, растут, и сильно надеется на приток китайских инвестиций. Юйконь Хуан, один из ведущих специалистов по китайской экономике и в прошлом директор по Китаю во Всемирном банке, уверяет, что опасаться нечего.

– Давайте поговорим об инвестициях Китая за рубежом, и в частности об инициативе «Один пояс, один путь». У нее нет конкретных целей и критериев успеха. Это что-то уникальное?

– «Один пояс, один путь» – это не план. Это рамочная программа, концепция, смысл которой заключается в следующем: если улучшить транспортные связи между 65 странами Азии и Европы, торговые потоки вырастут, эффективность повысится, всем будет лучше. Потому что китайское руководство вынесло следующий урок. Что обеспечивало двузначный рост Китая и развитие инфраструктуры в течение трех десятилетий? Повышение транспортной доступности – внутри страны и с другими странами. Этот же принцип теперь применяется в более масштабном проекте. Чем больше страны связаны друг с другом, чем эффективнее, тем больше стимулируется торговля и специализация инвестиций и тем больше выгод для всех.

Потенциальные проблемы с этой инициативой заключаются в следующем. Первая: стране, которая хочет к ней присоединиться, нужно самой решать, что делать. Никто не будет ее принуждать какой-то проект реализовывать. В большинстве случаев инициатива исходит от нее самой, а не от Китая. Если вы Малайзия, Мьянма, Казахстан, Индия, ближневосточная страна и есть проект – портовый, энергетический, железнодорожный, – вы должны решить, нужен ли он вам. Второй момент – как вы отнесетесь к появлению китайских рабочих. Возможно, вы хотите обеспечить работой своих людей. Но у китайских специалистов есть одна особенность: они работают очень быстро. Возможно, скорость вас не волнует – важнее занять людей. Но проблема в том, что окупаемость вложений в инфраструктуру сильно коррелирует со скоростью реализации проекта. Если им заниматься долго, теряешь большой доход. Опять же есть минусы и плюсы, и страна сама должна решить, как поступить. Третье. У стран может возникнуть вопрос, не начнет ли Китай оказывать влияние в других, неэкономических, стратегических областях, если начнет реализовывать с вами какой-то проект. И опять-таки страна сама должна найти ответ на этот вопрос. Безусловно, если экономические отношения между странами стали более тесными, их зависимость друг от друга увеличивается. Россия продает энергоресурсы Китаю, а он их покупает. Это ведет и к более широкому сотрудничеству. Хорошо ли это для России, хорошо ли для Китая? Это стратегический вопрос, на который каждая страна должна найти ответ. Если вы считает, что по политическим или геополитическим причинам это невыгодно... Но во многих случаях экономическое сотрудничество не имеет отношения к политике. Если вы построили железную дорогу, соединяющую две страны, какие тут могут быть геополитические последствия? Только если вы думаете, что по ней можно доставить военных. Но если так – не стройте.

– Россия надеялась получить большие выгоды, повернувшись на восток, развивая сотрудничество с Китаем. Это и газопровод в Китай, и участие в «Экономическом поясе Шелкового пути», были разговоры о его совмещении с Евразийским экономическим союзом. Но реализовано было немногое. Это объясняется тем подходом Китая, о котором вы сейчас говорили?

– Китай всегда занимал такую позицию: страна должна сама решить, что она хочет. Допустим, есть автократический режим, который спрашивает, не одолжит ли Китай ему денег. Китай отвечает: вы сами решите, хотите ли вы их взять. Но в этом есть риск. Допустим, этот режим свергнут и новое правительство заявит: посмотрите на этих китайцев, они финансировали этих плохих правителей. Позиция Китая – они сами решили, их никто не заставлял. Но для Китая это урок: нужно было лучше думать. Если политические изменения, скажем, в Шри-Ланке или Мьянме приведут к закрытию проекта, к убыткам, к потере влияния? Понимать такие вещи нужно и Китаю, и стране, привлекающей инвестиции. Если Китай много инвестирует в Пакистане и укрепляет геополитические связи, которые выходят за рамки чисто экономических интересов, плохо ли это для Индии, для мира? Мое мнение: если за счет таких действий удастся хоть немного стабилизировать ситуацию в Пакистане, миру станет лучше. Если Китай собирается проложить путь в Европу через Центральную Азию, будет ли Россия здесь играть какую-то роль? Безусловно, хотя бы просто из-за физической близости к России и появления новой инфраструктуры недалеко от ее границ. Все понимают, что у России в этом есть интерес и что у нее появляется потенциальный рычаг влияния. Если я построил завод в вашей стране, у кого больше влияния? У вашей страны – ведь в ней размещен завод. Я несу риски. А если его остановят? Или экспроприируют? Что я могу сделать? Проект создает возможность получения выгоды обеими сторонами, но они обе должны по-умному к нему подойти. Если одна из них этого не сделает, проиграют обе.

Рост ВВП занижен