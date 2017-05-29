Может ли в Китае повториться история японского пузыря?

В Пекине сегодня стоимость квартиры гораздо больше превышает средний доход местных жителей, чем в Токио на пике пузыря в 1989 г. (на фото) José Fuste Raga / Getty Images

Нынешняя китайская экономика сильно напоминает японскую середины 1980-х гг., считают многие экономисты. Сейчас она является второй по величине в мире, обеспечивает 40% глобального роста ВВП, и на ее долю приходится более 20% совокупных импортных поставок в США. Однако около 30 лет назад на рынках недвижимости и акций Японии надулся гигантский пузырь, который, лопнув, ударил по экономике и подорвал ее рост в последующие десятилетия. Поэтому сегодня приоритет Пекина – избежать судьбы своего соседа.

Власти Китая уже давно озабочены этой проблемой. В 2010 г. общий долг страны (государственный, корпоративный, домохозяйств) приближался к 200% ВВП. Поэтому нынешний лидер Си Цзиньпин, который тогда еще был заместителем председателя КНР, поручил специалистам изучить риски и извлечь уроки из японского прошлого, говорят два знакомых с его распоряжением экономиста. Однако спустя семь лет долг Китая составляет уже 250% ВВП и продолжает расти, а власти пытаются остановить рост цен на недвижимость и справиться с последствиями обвала китайского фондового рынка в 2015 г. Из-за такого увеличения долга агентство Moody's на прошлой неделе снизило кредитный рейтинг Китая как раз до уровня Японии (A1).