Китай в этом году фактически привязал юань к доллару

Это позволяет обеспечить стабильность в политически важный для властей год

Валютная политика Пекина может иметь серьезные последствия для мировых финансовых рынков и глобальной экономики Mark Schiefelbein / AP

Народный банк Китая (НБК) в этом году не дает курсу юаня колебаться: он вырос на 1% после того, как в 2016 г. упал на 6%. А показатель ожидаемой волатильности находится на самом низком уровне с августа 2015 г. Тогда НБК объявил о более рыночном подходе к курсообразованию, что привело к падению юаня.