Мировая экономика
Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Политический курс

Китай в этом году фактически привязал юань к доллару

Это позволяет обеспечить стабильность в политически важный для властей год

Народный банк Китая (НБК) в этом году не дает курсу юаня колебаться: он вырос на 1% после того, как в 2016 г. упал на 6%. А показатель ожидаемой волатильности находится на самом низком уровне с августа 2015 г. Тогда НБК объявил о более рыночном подходе к курсообразованию, что привело к падению юаня.

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