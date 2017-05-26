Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Политический курс
Китай в этом году фактически привязал юань к доллару
Это позволяет обеспечить стабильность в политически важный для властей год
- Линлин Вэй
- / The Wall Street Journal
Валютная политика Пекина может иметь серьезные последствия для мировых финансовых рынков и глобальной экономики
Mark Schiefelbein / AP
Народный банк Китая (НБК) в этом году не дает курсу юаня колебаться: он вырос на 1% после того, как в 2016 г. упал на 6%. А показатель ожидаемой волатильности находится на самом низком уровне с августа 2015 г. Тогда НБК объявил о более рыночном подходе к курсообразованию, что привело к падению юаня.
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