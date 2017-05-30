Чем сегодняшний Китай похож на Японию конца 1980-х годов

Дорогие покупки за рубежом, бум на рынке недвижимости, технологическая и финансовая мощь, эйфория от успехов – признаки пузыря тогда и сейчас

В 1980-е гг. на рынках недвижимости и акций Японии надулся гигантский пузырь, который, лопнув, ударил по экономике и подорвал ее рост в последующие десятилетия. В Китае наблюдаются схожие явления – как на экономическом, так и на поведенческом уровне. Но у Пекина перед глазами есть печальный пример соседа, и задача китайских властей – избежать повторения его судьбы