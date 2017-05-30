Чем сегодняшний Китай похож на Японию конца 1980-х годов
Дорогие покупки за рубежом, бум на рынке недвижимости, технологическая и финансовая мощь, эйфория от успехов – признаки пузыря тогда и сейчас
В 1980-е гг. на рынках недвижимости и акций Японии надулся гигантский пузырь, который, лопнув, ударил по экономике и подорвал ее рост в последующие десятилетия. В Китае наблюдаются схожие явления – как на экономическом, так и на поведенческом уровне. Но у Пекина перед глазами есть печальный пример соседа, и задача китайских властей – избежать повторения его судьбы
ДОРОГИЕ И ГРОМКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОГЛОЩЕНИЯ. Япония: в 1989 г. Sony заплатила $3,4 млрд за американскую киностудию Columbia Pictures
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Китай: ChemChina завершает поглощение за $43 млрд швейцарской Syngenta, одного из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. Это крупнейшая сделка по приобретению западной компании китайской
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ПОКУПКА ЗНАКОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ЗАПАДЕ. Япония: в 1989 г. Mitsubishi Estate приобрела за $900 млн 51% в Rockefeller Center в Нью-Йорке (на фото)
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Китай: в 2014 г. Anbang купила фешенебельный нью-йоркский отель Waldorf Astoria (на фото) на Манхэттене почти за $2 млрд, а в 2017 г. CC Land договорилась купить лондонский небоскреб Cheesegrater почти за $1,47 млрд
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ПОКУПКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА ПО РЕКОРДНЫМ ЦЕНАМ. Япония: в мае 1990 г. Рёэй Сайто, владелец и руководитель второй по величине целлюлозно-бумажной компании страны Daishowa Paper Manufacturing, купил на аукционе Chrisie’s за $82,5 млн картину Винсента ван Гога «Портрет доктора Гаше» (на фото). Через два дня на Sotheby's он купил «Бал в Мулен де ла Галетт» Ренуара за $78,1 млн
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Китай: в 2015 г. Лю Ицянь, председатель совета директоров инвесткомпании Sunline Group (включает химический и фармацевтический бизнес, финансовые услуги), приобрел картину Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» за $170 млн. Расплатился кредитной картой American Express
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МАССОВЫЙ ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ. Япония: в 1980-е гг. японские туристы с фотоаппаратами стали непременным атрибутом центральных улиц западных столиц (на фото – Пятая авеню в Нью-Йорке). В 1989 г. в путешествие в другие страны отправились 9,66 млн человек (7,85% населения)
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Китай: сегодня главные посетители самых известных достопримечательностей – китайцы. В 2016 г. 122 млн жителей Китая посетили другие страны с туристическими целями (8,56% населения)
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ПУЗЫРЬ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ. Япония: за 1980-е гг. фондовый рынок вырос в 6 раз, на торгах 29 декабря 1989 г. индекс Nikkei достиг исторического максимума 38 957,44 пункта. Почти 30 лет спустя он торгуется на уровне в два раза ниже
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Китай: фондовый рынок вырос в 6 раз за два года по октябрь 2007 г., затем упал и снова вырос в 2,5 раза за год по июнь 2015 г. В первый раз пузырь лопнул почти незаметно, во второй заставил всерьез поволноваться не только регуляторов и инвесторов Китая, но и участников глобальных рынков
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ПУЗЫРЬ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ. Япония: в 1989 г. стоимость квартиры площадью 75 кв. м в 90 минутах езды от центра Токио (на фото) в 8,5 раза превышала среднюю годовую зарплату офисного сотрудника
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Китай: стоимость квартиры площадью 100 кв. м в Пекине в среднем более чем в 50 раз превышает годовой доход местных жителей. Аналогичная ситуация и в других крупных городах, таких как Шанхай (на фото)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ. Япония: в 1980-е гг. японская электроника считалась самой передовой в мире. Магнитофоны и телевизоры Panasonic (на фото), Sharp, Sony, JVC, Sanyo и др. заполонили мировые рынки
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Китай сегодня занял место технологического лидера. Долгие годы его предприятия были (и остаются) подрядчиками западных компаний, таких как Apple. Но Lenovo (на фото) стала крупнейшим производителем персональных компьютеров в мире, а китайские смартфоны, такие как Xiaomi, Huawei и др., входят в число самых продаваемых. Интернет-гиганты Alibaba, Tencent, JD.com, Baidu на равных конкурируют с западными компаниями
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ЭКОНОМИКА: ЦИФРЫ. Япония стала второй по величине экономикой мира, обойдя европейские страны. ВВП на душу населения в 1989 г. составил $23 472
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Китай обогнал по размеру ВВП не только Европу, но и ту же Японию. Однако его показатель ВВП на душу населения не столь впечатляющий – $8069 в 2015 г., что во многом объясняется численностью населения
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ЭКОНОМИКА: ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ. «В Японии был абсолютный пузырь – стоимость акций и недвижимости выросла одновременно. Эйфория было социальной, политической, экономической и финансовой», – Питер Таскер, инвестор и автор работ по экономической истории Японии
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«Экономический рост Китая замедлился вдвое, тогда как его долг удвоился за последние восемь лет. Это нехорошая корреляция», – Фрэйзер Хоуи, автор книг о Китае
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