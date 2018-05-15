Более 200 китайских акций будут включены в индексы MSCI



MSCI трижды отказывался включать китайские акции в свои индексы Aly Song / Reuters

Ведущий международный провайдер индексов MSCI представил список более 200 китайских акций, которые он включит в свои индексы с 1 июня. Предполагается, что этот шаг привлечет миллиарды долларов на китайский фондовый рынок, так как он станет более открытым для иностранных инвесторов.

MSCI принял решение о включении в индексы торгующихся в Китае акций еще в июне 2017 г., хотя до этого трижды отказывался сделать это из-за беспокойства крупных управляющих активами по поводу способности свободно выводить деньги из страны. Кроме того, MSCI не хотел включать компании, торги акциями которых приостанавливались на 50 и более торговых дней подряд (в 2015 г., например, во время обвала на рынке такое происходило более чем с 1000 компаний). Из 3000 с лишним компаний, чьи акции торгуются на фондовом рынке Китая, в итоговый список вошли только 234, что соответствует ожиданиям инвесторов, пишет The Wall Street Journal.

Их изначальный вес составит 0,4% в индексе MSCI Emerging Markets и 1,3% в MSCI China (состоит из китайских компаний, чьи акции размещены в других странах). Но процесс будет проходить в два этапа, поэтому к сентябрю их вес увеличится до 0,78%, пишет Financial Times. По прогнозам аналитиков, со временем вес китайских акций в индексе MSCI Emerging Markets может достичь 16%.

Речь идет об акциях класса А – они номинированы в юанях и торгуются на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. В их число вошли акции банков ICBC и Bank of China, девелопера China Vanke и производителя бытовой техники Qindao Haier. Их включение в индексы MSCI означает, что теперь пассивные фонды будут обязаны держать эти акции в своих портфелях. На индексы MSCI также смотрят многие управляющие (MSCI Emerging Markets служит ориентиром для фондов с активами примерно на $1,6 трлн), поэтому и активные инвесторы могут приобрести китайские бумаги.

Хотя изначально включение акций в индексы окажет ограниченное влияние на китайский фондовый рынок, в дальнейшем оно может придать ему дополнительный импульс, пишет WSJ. Из-за беспокойства инвесторов по поводу торгового конфликта между США и Китаем основные индексы Шанхайской и Шэньчжэньской бирж снизились примерно на 4% с начала года. Это одни из худших результатов в мире.

Приток капитала на китайский рынок после решения MSCI составит около $18 млрд, тогда как среднедневной объем торгов на нем составляет $70 млрд, считает стратег Bank of Singapore Луиза Фок. По ее мнению, может пройти пять лет, прежде чем торгующиеся в Китае акции будут полностью включены в индексы MSCI. «Впереди еще долгий путь», – приводит ее слова WSJ.

Как утверждает MSCI, решение включить китайские акции в индексы получило «широкую поддержку со стороны международных институциональных инвесторов», и к этому прежде всего привели усилия Китая по улучшению доступа иностранцев на свой рынок. Так, в последние годы он создал механизмы перекрестных торгов между биржами Шанхая и Шэньчжэня с Гонконгской фондовой биржей. Также китайские биржи смягчили требования для создания зарубежными фондами инвестиционных продуктов, привязанных к их индексам.

В апреле чистый приток инвестиций на Шанхайскую биржу через механизм перекрестных торгов вырос в четыре с лишним раза по сравнению с мартом до 27,5 млрд юаней ($4,3 млрд), по данным Wind. Аналогичный показатель для менее крупной Шэньчжэньской биржи вырос в три с лишним раза до 11,2 млрд юаней.

Хотя на китайском рынке доминируют местные розничные инвесторы, многие иностранные фонды пополнили портфели китайскими акциями после того, как MSCI год назад принял принципиальное решение об их включении в индексы, отмечает Ирмак Суренкок из T. Rowe Price. Тем не менее в марте доля иностранных инвесторов на китайском рынке составляла около 2%, тогда как на рынках Тайваня или Южной Кореи она близка к 40%, утверждает Суренкок. Перед иностранными инвесторами открываются «огромные возможности», полагает он.