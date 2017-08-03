Как цвета влияют на поведение инвесторов
«Красный свет – дороги нет» – это не только про светофор
Рост котировок на биржах традиционно отражается зеленым цветом, а падение – красным
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Это давний обычай, но, как выясняется, такая цветовая гамма может оказывать определенное психологическое воздействие на поведение инвесторов
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Красный цвет сильно меняет представление людей об инвестициях, выяснили в ходе недавнего исследования ученые из Университета Майами и Southern Methodist University
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Показ цен акций в красном цвете заставляет людей ожидать их дальнейшего падения в ближайшее время и менее высокой доходности – в более отдаленной перспективе
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Если просто представить убыток черным цветом, он будет восприниматься гораздо менее остро и болезненно, выяснили исследователи
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А если красным, то людей можно сделать примерно на 25% менее склонными к риску
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Красный цвет традиционно воспринимается как цвет опасности. Вам может показаться, что ваши деньги буквально горят
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Однако подсознательно участник торгов может откликаться не только на сам цвет, но и на его интенсивность
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Отражение прибылей и убытков в ярких цветах может сделать клиентов более склонными к трейдингу, говорит Дэниел Иган, директор по поведенческим финансам и инвестициям в нью-йоркской финансовой фирме Betterment
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К дополнительным действиям может подтолкнуть не только боязнь, вызванная красным цветом, но и ярко-зеленый цвет, которым отражают прибыль и рост
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«Мы знаем, что люди чрезмерно остро реагируют на полученные доходы в краткосрочном периоде. Цвет может усиливать эту реакцию и удвоить эмоции», – говорит Иган
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Поэтому отражение динамики котировок в нейтральных цветах может убрать лишние, пусть и не осознаваемые эмоции, и тем самым помочь инвестору в принятии более взвешенного решения
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Интересно, что на ряде азиатских рынков ситуация с цветами обратная, чем на Западе (на фото – Сеул)
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Там рост котировок передается красным цветом, а падение – зеленым (на фото – Токио)
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Поведение инвесторов, как и людей в принципе, нередко определяется тем, что психологи называют бессознательным предубеждением – факторами, которые мы зачастую не осознаем или которые кажутся нам незначительными
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